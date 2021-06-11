Kadına Şiddet Komisyonu’nda, mahkemelerin aldığı birçok karara tepki gösterildi

11 Haziran 2021 Cuma, 04:00

Komisyon toplantısına yargı mensupları da katıldı. Toplantıda yüksek yargı üyelerinin mahkemelerin aldığı pek çok karara tepki göstermesi dikkat çekti. Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı Eyüp Yeşil, FETÖ nedeniyle yargıda yapılan ihraçlar sonucu deneyimsiz hâkimlerin “rahatsız edici kararlar aldığını” söyledi. Yeşil, “Bazen olayları televizyondan izlediğimiz zaman ‘Ya bu nasıl tutuklanmaz?’ falan diye içimizden geçiyor. Sonra sosyal medyada yoğun bir propaganda ve bir tutuklama kararı çıkıyor. Sonra da hâkim bunu infaz ediyor. Bu, yargı için de itibar açısından ciddi bir kayıp” dedi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu üyesi Fatih Akdoğan da “88 kez bıçaklanan bir kadının failine nasıl hafifletici sebepten indirim verilir” sorusuna “Doğrudur, bu konudaki hassasiyete katılıyorum. O dosya bazında o kararı veren hâkim neye dayanarak, hangi görüşle bunu verdi, onu da açıkçası bilemiyorum, anlamak istiyorum ama şahsi görüşüm yanlış olduğu yönünde” karşılığını verdi. Akdoğan, “namus cinayeti” adı altında verilen indirimlere de “Değer yargılarımızı, maalesef, bazı meslektaşlarımız cüppesini giydiği zaman gerisinde bırakamıyor ve kamuoyunu rencide eden kararlar oluyor” tepkisini gösterdi.

‘KRAVATI’ SAVUNDU

Komisyonda “kravat indirimi” adı altında verilen ceza indirimi uygulaması da gündeme geldi. AKP’li komisyon başkanı Öznur Çalık, “Kravat indirimi diye söylediğimiz takdir indirimi bizim sorun alanlarımızdan, iletmemiz gereken konulardan bir tanesi” diyerek uygulamayı eleştirdi. AKP’li Hacı Ahmet Özdemir ise eleştirilerin haksız olduğunu savınarak “Bu kravat indirimi meselesinde biraz fazla yüklendik. Bence gerçekten haksızlık yapıyoruz çünkü bu hukukun en temel kurallarından bir tanesi, ağır cezalarda şüpheli durumlar varsa cezaların hafifletilmesi ilkesi bütün dünya hukuk sistemlerinde geçerli bir ilkedir” savunmasını yaptı.