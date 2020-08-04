Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi eylemine katılmak isteyen Murat Övüç'e izin vermedi

04 Ağustos 2020 Salı, 10:35

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu akşam saatlerinde Eşitlik İçin Kadın Platformu üyeleri tarafından İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için oturma eylemi düzenlendi.

Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen eyleme kadınlar ellerinde ‘İstanbul Sözleşmesinden Çıkamazsınız Çıkamayacaksınız Çıkartmayacağız’, ‘Öldüren Sevgi İstemiyoruz İstanbul Sözleşmesini Uygula’, ‘Katledilen Kadınlar İsyanımızdır’, ‘Erkek Vuruyor Devlet Koruyor’ ve ‘Haklarımızdan Hayatlarımızdan Vazgeçmiyoruz’ dövizleri taşıdı. Basın açıklaması yapılmayan eylem sırasında kadınlar sadece alkışlı protestoda bulundu. Belediye Meydanı'ndan geçen ve günübirlik tekne turlarından dönen yerli turistler de kadıların eylemine alkışlarla destek verdi.

ÖVÜÇ'E EYLEMDEKİ KADINLAR SERT TEPKİ GÖSTERDİ



Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre sosyal medya fenomeni olarak bilinen Murat Övüç, Belediye Meydanı'ndan geçerken otomobilini durdurup kadınlara desteğe geldi. Övüç'e eylemdeki kadınlar sert tepki gösterdi.

Bozkurt'un sert tepkisine diğer kadınlar da katılınca Övüç eylemdeki kadınların arasından ayrılarak koruması ile otomobiline yürüdü. Övüç yaptığı açıklamada “Eylemi görünce durup yanlarına geldim ama bana haksızca tepki gösterdiler, iki yıl önceki konuşmamı yeni diye anlatıyorlar, işte bu cahil kadınlar yüzünden bir şey yapılamıyor, cahiller” diye açıklama yaptı. Övüç daha sonra koruması ile birlikte otomobiline binerek eylemin yapıldığı yerden ayrıldı.

Murat Övüç, sık sık kadın düşmanı konuşmalar yaparak sosyal medyada tepki çekmesi ile biliniyor.