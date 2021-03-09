Kadınlar şiddete karşı bir kez daha haykırdı: "Kabul etmiyor, vazgeçmiyoruz"

09 Mart 2021 Salı, 05:28

Boğaziçi Üniversitesi’nin kadın akademisyenleri, AKP’li Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla rektör olarak atanmasıyla başlattıkları protesto eylemini 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nöbeti tutarak sürdürdü.

Güney kampusta toplanan akademisyenler “Kabul etmiyoruz”, “Vazgeçmiyoruz” dövizleri taşıdı. Mor maskeler takan kadın akademisyenler, Melih Bulu’nun istifasını istedi, üniversiteye ilişkin taleplerini yineledi. Akademisyenler, kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetlerini, kadın ve LGBTİ+’lara yönelik her türlü ayrımcılığı protesto etti. Ayrıca Güney kampus meydanında da toplanan akademisyenler, rektörlüğe sırtlarını dönerek nöbet eylemini sürdürdü. Eylemin ardından bazı akademisyenler, rektörülüğün 8 Mart tebrik paketlerini “Kabul etmiyoruz”, “Vazgeçmiyoruz” dövizleri ile birlikte rektörlük kapısına bıraktı.

Sessiz Çığlık Bisiklet Kulübü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde İstanbul’da dün bisiklet turu düzenledi. Şişli’de bulunan bir AVM önünde bir araya gelen görme engelli yurttaşlar, Şişli Halaskargazi Caddesi’nden başlayarak Zeytinburnu’na kadar ailelerinin yardımıyla birlikte pedal çevirdi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE VURGU

Ankara’da, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle farklı noktalarda eylemler düzenledi. Kadın sağlık ve sosyal hizmet çalışanları ve Ankara Kadın Platformu, düzenledikleri basın açıklamaları ile İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması çağrısını yinelerken Ankara Barosu da kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve avukatların toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine karşı tutum alması için politika belgesi açıkladı.

Sağlık meslek örgütlerinin kadın üyeleri Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi önünde basın açıklaması düzenlemek istedi. Ankara Tabip Odası, Ankara Diş Hekimleri Odası, Dev-Sağlık-İş, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Ankara Şubesi, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği ile Türk Hemşireler Derneği üyeleri tarafından “Yaşamak, yaşatmak için” sloganı ile düzenlenmek istenen eylemi polis engellemeye çalıştı. Açıklamada kullanılacak pankart, polislerin müdahalesiyle yırtıldı, ancak buna karşın basın açıklaması gerçekleştirildi. Ankara Barosu da Ankara Adliyesi önünde yapılan basın açıklaması ile kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve avukatların toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine karşı tutum alması için “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık, Şiddet, Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Politika Belgesi”ni açıkladı. Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, kadın cinayetine kurban giden kadınların adlarını tek tek okudu.

Ankara Kadın Platformu ise Sakarya Caddesi’nde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Kadına yönelik her türlü şiddetin önlenebilmesi için bütün mekanizmalarıyla mücadele etmesi gerekirken erkek egemen yargı İpek Er’e tecavüz eden uzman çavuşu serbest bırakıyor, Nadira Kadirova cinayetinde birincil şüpheli olan AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal milletvekilliğine devam ediyor ancak Melek İpek gibi hayatını savunan, ölmemek için öldürmek zorunda kalan kadınlar haksız ve hukuksuzca cezalandırılıyor” denldi.

SOYER, KARANFİL DAĞITTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara karanfil dağıttı. Başkan Soyer, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını ve kadına yönelik şiddetin son bulmasını istedi. Yurt genelinde de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Samsun Kadın Platformu Onur Anıtı’nda basın açıklaması yaptı. Çorum Kadın Platformu’nun çağrısı ile Kadeş Barış Meydanı’nda buluşan kadınlar “kadın yürüyüşü” düzenledi. Tunceli’de kadınlar, bir yıldır kayıp olan Gülistan Doku’nun akıbetini sordu. Diyarbakır’da İstasyon Meydanı’nda miting düzenlendi. Malatya, kadın portrelerinin yer aldığı tiyatral bir gösteri düzenledi. Balıkesir, Batman, Muğla, Aydın’da çeşitli etkinlikler yapıldı.