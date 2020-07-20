Kadınlar sordu: Emine Bulut’un çocuğu önünde öldürülmesi aile yapısını bozmuyor mu?

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan Ayşen Kavas “Kadın cinayeti gerçeğini gizleyemezler. Yaşam hakkımız için İstanbul Sözleşmesine dört elle sarılacağız” ifadelerini kullandı.

‘UMUDUMUZU KIRAMAZLAR’

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ise “İstiyorlar ki kadınlar sussun, korunmasın. Ama böyle olmayacak. Asla müsaade etmeyeceğiz” dedi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Başkanı Gülsüm Kav ise şöyle konuştu: “Sözleşmenin aile yapısını bozduğunu söylüyorlar. Kadın öldürülüyor da neden evlensin? Emine Bulut’un çocuğu önünde öldürülmesi aile yapısını bozmuyor mu? İstanbul Sözleşmesi’nin bir tek maddesinin bile tartışma haline getirilmesine izin vermeyeceğiz.”

YÜREĞİM PARÇALANDI

Koruma altındayken eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Muhterem Göçmen’in ablası Çiğdem Evcil, “Benim yüreğim parçalandı. Siz bugün hangi yüzle çıkıp sözleşmeyi kaldırıyoruz diyorsunuz. Asla izin vermeyeceğiz. Bizi koronavirüsten değil saçma sisteminizden koruyun” dedi.

İZİN VERMEYECEĞİZ

Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Helin Palandöken’in babası Nihat Palandöken, “Ben hem anne hem babaydım. Kızımı çok zor şartlarda büyüttüm. Kızım okul önünde öldürüldü. Ömrümüz yettiği kadar İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasına izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.