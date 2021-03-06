Kadınlardan 8 Mart çağrısı: "Mutfaklardan meydanlara, maskeni al da gel"

06 Mart 2021 Cumartesi, 18:23

Kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için meydanlara iniyor. Son olarak bir eylem çağrısı da feminist alanda çalışmalar yürüten Hemdem tiyatro topluluğundan oluşan Feminist Drama ekibinden geldi. Kadınlar, ‘‘Hadi gari sen de gel’’ sözleriyle 8 Mart çağrısı yaptı. ‘‘Haklı taleplerimizi haykırmak için 8 Mart akşamı saat 18.00’de Sıraselviler’deyiz’’ diyen Feminist Drama üyeleri, ‘‘Bacın geldi, acın geldi, başımıza onca iş geldi, hadi gari sen de gel’’ diyerek kadınları meydanlara çağırdı.

Feminist Drama tiyatro topluluğu tarafından uyarlanan şarkının sözleri şu şekilde:

Mutfaklardan meydanlara a bacım, sen de gel,

Yayan değil, metrobüse a bacım, bin de gel,

Anan geldi, halan geldi, kulağımıza yalan geldi,

Maskesini takan geldi, hadi gari sen de gel.

Zihinlerden ayrık otu, a bacım, yol da gel,

Bir gün olsun meydanlarda, a bacım, ol da gel.

Bacın geldi, acın geldi uzaklardan sancın geldi,

Başımıza onca iş geldi, hadi gari sen de gel.

Öpüşmeden, dövüşmeden, mesafeye uy da gel,

Gecikmeden, üşenmeden, sesimizi duy da gel.

Hadi gari, hadi gari, hadi gari sen de gel.