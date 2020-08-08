Kadınların futbol başkaldırısı!

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 14:13

BeinSports'un deneyimli ismi Melih Şendil, Real Madrid'in pembe formasını eleştirdiği konuşmasında "Kadınlar futbolda olmamalı" ifadesine yönelik tepkiler büyüyor. Kadın STK'larından sonra Beşiktaş Kulübü de resmi twitter hesabından Kadın Futbol Takımı'nın fotoğrafını paylaşıp, "İşte bizim takım" ifadesini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü de "Sporda ayrıma yer yok" mesajı verdi. Kadınö yönelik şiddetin arttığı ve İstanbul Sözleşmesi'nin tartışmaya açıldığı günlerde yaşanan bu olay toplumda geniş yankı buldu.

NE OLMUŞTU?

Dün gece oynanan Manchester City – Real Madrid Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından ünlü spor spikeri Melih Şendil’in canlı yayında yaptığı yorumlar tepki gördü. Real Madrid’in giydiği pembe forma üzerine yorumlarda bulunan duayen spiker, “Futbol o kadar ataerkil bir oyun ki mesela kadınlara voleybol oynamak çok yakışıyor ama benim şahsi düşüncem kadınlar futbolda olmamalı. Basketbol da bence erkek oyunu” ifadelerini kullandı.

“Ayrımcılık yapıyor gibi olmayalım, topa tutarlar ama önemli değil. Alışığız” diyen Şendil, “Başkan olsam asla pembe forma yaptırmam” diye konuştu. Programdaki diğer yorumcu İlker Yağcıoğlu da, Şendil’e “Ben de yaptırmam” şeklinde yanıt verdi.