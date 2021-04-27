Kadir Aktar’ın ‘şüpheli ölümünü’ Meclis gündeminde

27 Nisan 2021 Salı, 12:39

İstanbul Bağcılar'da bir polis memurunun öldüğü olay sırasında tutuklanan 17 yaşındaki Kadir Aktar, 16 Şubat'taki son duruşmada tahliye edildi. Tahliyeden iki gün sonra başka bir dosyadan yeniden tutuklanan ve 1 gün sonra da 'intihar ettiği' iddia edilen Kadir Aktar'ın ölümüne ilişkin soru işaretleri çoğalıyor.

HAKVERDİ, 17 YAŞINDAKİ KADİR AKAR ÖLÜMÜNÜ MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Aktar’ın ailesi ve avukatı ile iletişime geçerek, konuyu Meclis gündemine taşıdı. Adalet Bakanlığı’na ölümünün aydınlatılması için soru önergesi veren Hakverdi, üyesi olduğu Cezaevleri Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Komisyonu tarafından bir heyet oluşturularak, olayın yerinde incelenmesini talep etti.

HASTANE RAPORU: MUKAVEMET YOK, DARP VAR

Adalet Bakanlığı’na da konu hakkında yazılı bir soru önergesi veren Hakverdi, şunları ifade etti:

“Evinden gece yarısı gözaltına alınırken apartmanın güvenlik kamerası görüntüleri var; herhangi bir mukavemet ne bu görüntülerde ne de tanık ifadelerinde mevcut değil. Güvenlik kamerası görüntülerini incelediğimizde Kadir Aktar’ın rahat tavırlarla polis aracına, kendi rızası ile bindiği görülmektedir. Ancak hastanede verilen darp raporu sonrası gözaltı işlemini gerçekleştiren kolluk, maktulün gözaltına alınmamak için kendilerine direndiğini ve kafasını duvarlara vurduğunu beyan etmiş. Hastane tarafından hazırlanan raporda ise; Kadir Aktar için “Bir başka şahıs tarafından darp, vurulma, tepilme, bükülme, ısırılma veya tırmalanma’ teşhisi konmuştur.

Olayın gerçekleştiği güne ait görüntüler, olaydan 2 ay sonra 14 Nisan 2021’de bir DVD içerisinde bilirkişiye teslim edilmiştir; ancak DVD kırık bir şekilde teslim edildiği için inceleme yapılamamıştır.”

TUTUKLU OLDUĞU 7 AYDA 23 KEZ HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Hakverdi, Adalet Bakanlığı’na verdiği soru önergesinde, “Kadir Aktar, gözaltına alınmadan iki gün önce, yedi ay tutkulu kaldığı başka bir dosyadan tahliye edilmişti. Aktar, bu yedi aylık süreçte 23 kez hastaneye götürülmüş ve bu muayeneler, ‘genel muayeneler’, ‘şüpheli hastalıklar ve durumlar’, ‘psikiyatrik muayene’ gibi başlıklarla açılmış ve bu muayenelerden, Kadir Aktar’ın ölümünden sonra ailesinin bilgisi olmuştur. Kadir Aktar’ın 7 aylık hapishane sürecinden sonra, ablası ile yaptığı konuşmada “baskı gördüğü, darp edildiği ve sürekli uyutulmak için ilaç verildiği” ifadeleri yer aldı.

OTOPSİ RAPORU: İÇ KANAMA TESPİT EDİLMİŞTİR

Kadir Aktar’ın avukatı ve ailesi ile görüşerek olay hakkında edindiği bilgileri aktaran Hakverdi, “Adli Tıp Kurumunda gerçekleştirilen otopsinin kapsamlı raporu aylar sonra çıkıyor; ancak konulan ön tanıya göre maktulün vücudunun çeşitli yerlerinde iç kanama tespit ediliyor. Öte yandan 18 Şubat 2021 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan Kadir Aktar’ın avukatı, yargılandığı bu dosyadan ceza dahi alsa en fazla 4 ya da 5 ay yatacağını dile getirmektedir. Hal böyle iken 17 yaşındaki bir gencin iddia edildiği üzere intihar mı ettiği ya da hangi koşullarda intihara sürüklendiği araştırılmalıdır” diye konuştu.