Hülya Duyar'dan beyin tümörü ameliyatı sonrası ilk paylaşım

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 13:31

Ünlü oyuncu Hülya Duymaz, komedyen Cem Yılmaz'la reklam filmi çekimleri sırasında fenalık geçirmiş, ardından bir kez de tatilde bayılmıştı. Kaldırıldığı hastanede yapılan ilk muayenesinin ardından beyninde tümör tespit edilen sanatçı, ameliyata alınmıştı.



"REKLAM ÇEKİMİNDE KONUŞAMAMAYA BAŞLADIM"

Hastalığın nasıl ortaya çıktığıyla ilgili konuşan oyuncu, "Reklam çekiminde bir anda konuşamamaya başladım. Atak oluştu. Yapamadım sandım. Sonra tatile gittim, orada bayıldım. Doktora gittiğimde büyük bir tümöre rastlandı" demişti.

Herkesin kendisi için telaşlandığını söyleyen Hülya Duyar, "Öğrenen herkes aynı gün seferber oldu, hemen doktordan randevu aldılar. Kısmetse çarşamba ameliyat olacağım" açıklamasında bulunmuştu.



YAŞANANLAR SONRASI İLK FOTOĞRAF

Sağlık durumu merak edilen 51 yaşındaki oyuncu operasyondan sonra ilk kez Instagram hesasından paylaşım yaptı ve duygularını takipçileriyle paylaştı.

Duyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Daha ne yaşayabilirim ki derken hayat muzipliğini yapıp yine şaşırtıyor ve bir şeyler kanıtlıyor bize..

Bundan tam 1 ay önce beynimde kocaman bir tümör olduğunu öğrendim.. Fakat ne kadar çok kişinin seferber olduğunu görmek, bir konuda hayatın beni haklı çıkardığını deneyimlemek hediye gibiydi..

Doğurmadığım ne çok çocuğum var ne büyük bir ailem var!

Her zamanki gibi sevmek, aile olmak, bir olmak.. Çok şanslıyım ki benim ailem tümörümden daha KOCAMAN.. İyi ki varsınız.. Hayatın sürprizlerini her daim beraber karşıladık. Sizi seviyorum ve çok teşekkür ediyorum."