Sedat Peker'den Savunma Sanayi Başkanı'na tepki: Sormaktan aciz birisiymiş

15 Haziran 2021 Salı, 15:48

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarında adı geçen SBK Holding'in firari patronu Sezgin Baran Korkmaz'a ait olan Paramount Otel'de kalanlardan birinin de Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir olduğu ortaya çıktı.

İsmail Demir, otele kendilerini Ali Tunga adında bir aile dostlarının davet ettiğini belirterek masrafların da bu aile dostu tarafından ödendiğini söyledi. Demir, EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu ile tatilde tanıştığını ancak bu kişi ile kurum arasında ticari ilişki bulunmadığını sözlerine ekledi.

Bu açıklamalara sert çıkan Sedat Peker, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'e ilişkin şunları kaydetti:

CHP AÇIKLAMASI

40 yaşından küçük kardeşlerim, CHP ile ilgili yaptığım paylaşımın amacı, CHP’yi zor durumda bırakmak değildir. Sizle yaptığımız anlaşmaya sadık kalarak yolsuzluk işlerindeki doğru soruyu sorabilme ve de cevabında ısrarcı olabilmeyi size örneklendirmek içindir.

"YA SANA ORADA SUİKAST YAPSALARDI?"

Sayın İsmail Saymaz’ın bugünki röportajında şunu öğrendik ki, Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir elinden tutup her yere getirilebilen ve nereye getirildiğini bile sormaktan aciz birisiymiş. Özrü kabahatinden büyük derler ya... Sen koskoca Türkiye’nin Savunma Sanayi Başkanı’sın. Ya seni getirdikleri otel veya mekan yabancı ülke istihbaratlarıyla kontağı iyi olan bir kişinin oteli idiyse? Ya sana orada suikast yapsalardı?

"ÜLKEMİZİN GELDİĞİ DURUMA BAKIN"

Benim 6 yaşında kızıma gel bir yere gidiyoruz deseler o bile sorar beni nereye götürüyorsun diye. Ülkemizin geldiği duruma bakın. Devlet aklı kayboldu diyorum, bana inanmıyorsunuz. Türkiyenin en lüks oteline gidiyor, İsmail Saymaz arayınca da siz arayınca o otel olduğunu anladım diye cevap veren bir başkan. Odalarının geceliği 50-100 bin TL olan otele bizi hiçbir arkadaşımız bugüne kadar bedavadan götürmedi. Ülkemizin Savunma Sanayi Başkanı bu adam beni buraya niye getiriyor diye merak bile etmiyor, kendinin ve ailesinin hesabının ödenmesine ses dahi çıkarmıyor. (Ve bu adam ülkemizin Savunma Sanayi Başkanlığını yapıyor)

"AMA YUKARIDAKİ SORULARI KİMSE SORMADI"

Kırk yaşından küçük kardeşlerim, İsmail Saymaz’ın bu röportajını birçok kişi okudu. Ama yukarıdaki soruları kimse sormadı. Her zaman dediğim gibi, önemli olan kimsenin görmediğini görüp doğru soruyu sorabilmektir.

Not: Yazıdaki yazım ve imla hataları Sedat Peker'in kendisine aittir.

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yaptığı ifşaatlarda, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'a ait olan Paramount Oteli'nde Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Resul Holoğlu, gazeteci Veyis Ateş ve Rasim Ozan Kütahyalı ve o dönemin Muğla Emniyet Müdürü'nün bedava tatil yaptıklarını iddia etmişti. Peker'in açıklamalarından sonra otelin kurucusu olan Atilla Uras'ın kızı Yasemin Uras, “Babamın vefat ettiği gün Cihan Ekşioğlu, otelimize devletin tankıyla girdi” demişti.

Peker'in Twitter hesabından yapılan tweet dizisi şöyle:



