Kaftancıoğlu'ndan Peker'e sert tepki: Cinsiyetçi tehditlerinizden bıktık usandık artık!
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "İster siyasetçi, ister mafya kim olursa olsun o eril dilinizden o karşılıklı cinsiyetçi tehditlerinizden bıktık usandık artık!" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.
Sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in son açıklamasına ilişkin sert ifadeler kullandı.
"BIKTIK USANDIK ARTIK!"
"Kadın bedeni ve kadının kendisi kimsenin hesaplaşma aracı değildir!" diyen Kaftancıoğlu, "İster siyasetçi, ister mafya kim olursa olsun o eril dilinizden o karşılıklı cinsiyetçi tehditlerinizden bıktık usandık artık! Ve emin olun kadınlar bunun hesabını soracak!" düşüncesini dile getirdi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter'dan paylaştığı açıklama şöyle:
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