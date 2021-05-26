Erkan Baş: Soylu talimat verdi, Sedat Peker'in adamları Barış Atay'a saldırdı
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hedef göstermesinin ardından Kadıköy'de Milletvekili Barış Atay'a yönelik saldırının gerçekleştiğini ve arkasında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in adamlarının olduğunu iddia etti.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilmesinin ardından 30 Ağustos’u 31 Ağustos’a bağlayan gece İstanbul Kadıköy’de saldırıya uğrayan TİP Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay'a saldıranların organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in adamları olduğu söyledi.
KRT TV ekranlarında her salı Gürkan Hacır moderatörlüğünde ekrana gelen "Şimdiki Zaman"da bu hafta gazeteciler Barış Yarkadaş, İsmail Saymaz, Zafer Arapkirli, Uğur Dündar ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş konuk oldu.
Baş, mafya-siyaset ilişkisini yorumlayarak Meclis'in konuya nasıl yaklaştığını aktardı. Baş, geçtiğimiz yıl TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırının arkasından Sedat Peker'in adamlarının çıktığını ifade etti.
"Süleyman Soylu hedef gösterdi, Atay saldırıya uğradı" diyen Baş, bu iktidarla Türkiye'nin ilerleyemeyeceğini söyledi.
Baş, Atay'a yönelik saldırıya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
'SOYLU TALİMATI VERDİ'
"Kadıköy ilçe örgütümüz esnafı gezerek kamera kaydını alarak hazırladıkları dosyayla 'burada bir suç örgütü var, organize bir suç oldu' dediler. İlk başta savcılık bunu kabul etmedi. Tümüyle bizim arkadaşlarımızın çabasıyla, o zaman da Sedat Peker'le bağlantılı bir ekibin bu işi yaptığı ortaya çıktı. Soylu talimatı verdi, Sedat Peker'in Kadıköy'deki adamları Barış Atay'a saldırdı."
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