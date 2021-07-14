Komiser yardımcısı kızı darbe girişiminde yaşamını yitiren Harun Doğanay: Cumhurbaşkanımızdan ricam cemaat ve tarikatların kapatılmasıdır
15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı Polis Özel Harekat Merkezi'ne yapılan saldırıda yaşamını yitiren Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay'ın (23) babası Harun Doğanay, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cemaat ve tarikatların kapatılması çağrısında bulundu.
15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara Gölbaşı'daki Polis Özel Harekat Merkezi'ne yapılan hava saldırısında yaşamını yitiren Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay'ın babası Harun Doğanay, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.
"15 Temmuz'un 5'nci yılı. Bize artık her gün 15 Temmuz oldu. Ciğerimiz yandı ama vatan sağ olsun. Allah o günleri bir kez daha yaşatmasın. Benim kızım öldü ama her yer Kübra oldu artık. İsmi her yerde yaşatılıyor. Türkiye'nin her yerinden aranıyoruz." diyen Doğanay, FETÖ'nün bitmediğine dikkat çekerek "15 Temmuz'da yakalanıp 5-6 sene hapis yatanlar şimdi çıktı. Bunların aynı zihniyette olduklarını tahmin ediyorum. Bu iş Türkiye'de bitmez." dedi.
Doğanay, Erdoğan'a da "Bu terör örgütlerinin bitmesi için dergahlar, cemaat evleri, yurtları kapatılması gerekir. Dini bilgi isteyenler müftülüğe gitsin. Cemaatler dini kullanarak istismar edip her türlü maddi manevi destekleri insanlardan alıyorlar. Din onların elinde değil. Din müftülüklerde, Kuran'ı Kerim'de ilmihallerde açık. Cumhurbaşkanımızdan ricam halen faaliyet gösteren cemaat ve tarikatların kapatılmasıdır. Yoksa birkaç yıl sonra bir başka cemaat ortaya çıkacak" ifadeleriyle seslendi.
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