Kağıthane'de saldırıya uğrayan İETT şoförü o anları anlattı: "Kendimden vazgeçtim, bir yandan evladımı düşünüyordum"

23 Ocak 2021 Cumartesi, 20:53

Geçtiğimiz Pazartesi günü yaşanan olayda, iddiaya göre, Hamidiye Mahallesi-Şişli seferini yapan 48 H kodlu belediye otobüsünün şoförü Eyüp Durgun, güzergah üzerinde duraktan yolcu aldığı sırada bir araç sürücüsünün sözlü tacizine uğradı. Yaşanan kısa tartışmanın ardından Durgun diğer sürücüye yol verdikten sonra seferine devam etti. Bu sırada, tartıştığı araç sürücüsü arkadaşlarına haber vererek otobüsü takip etmeye başladı.

Eyüp Durgun, yolcu almak için bir durakta durduğu sırada, tartıştığı sürücü ve arkadaşları tarafından önü kesildi. Otobüsün camlarını kıran saldırgan ve arkadaşları daha sonra otobüsün içine girerek Durgun'a saldırdı. O sırada otobüste bulunan Salih Durgun babasının yardımına koştu. Saldırgan ve arkadaşları baba ile oğlunu tekme ve tokatlarla darp etti. Otobüs içindeki ve çevredeki vatandaşların müdahale etmesinin ardından saldırganlar olay yerinden kaçtı.

"SON ZAMANLARDA BU HADİSELER BAYAĞI ARTTI"

Hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu olan Eyüp Durgun ile oğlu, saldırganlardan şikayetçi oldu.

Başlarına gelen saldırıyı kimsenin yaşamasını istemediğini belirten Eyüp Durgun, "Rutin olarak normal seferimi tamamlamaya çalışıyordum. Nasıl olduğunu biz de anlamadık. Böyle bir şey beklemiyorduk. Son zamanlarda bu hadiseler bayağı arttı. Bunların son olmasını diliyoruz, temenni ediyoruz. Sayın büyüklerimizden bunun önleminin alınmasını, kanun, yasa olarak her ne gerekiyorsa yapmalarını rica ediyoruz. Can güvenliğimizin korunmasını, sağlanmasını istiyoruz. Bizler de herkes gibi işçiyiz, evimizi geçindirmeye çalışıyoruz. Çoluk çocuğumuza hizmet etmeye uğraşıyoruz. Topluma hizmet etmeye çalışıyoruz" dedi.

"O SIRADA YANIMDA EVLADIM BULUNUYORDU"

Saldırı sırasında oğlunun da yanında olduğunu hatırlatan Durgun "Saldırı çok kötüydü. Bunu dilerim hiç kimse yaşamaz. Kimsenin de başına gelmez inşallah. Bitmek bilmiyordu, bir 15 dakika sürdü. O sırada yanımda evladım bulunuyordu. Kimsenin, hiçbir anne babanın yaşamasını istemediğim, tasvip etmediğim, onaylamadığım bir olaydı. Bir yol vermeydi ya da vermemeydi olayı değil. Yol verdik, yol veriyoruz, hizmet ediyoruz. Bizlere biraz daha anlayışlı davranmalarını istiyoruz. Çünkü kendilerini de taşıyoruz. Bizler de bir çalışanız. Bizleri de biraz korumalarını istiyoruz" diye konuştu.

"ELLERİNE NE GEÇİRDİLERSE VURDULAR. BİTMEK BİLMİYORDU"

Belediye otobüsü şoförü Eyüp Durgun sözlerini şöyle tamamladı:

Sırtımda, sağ tarafta kelebek kemiğim kırık. Kafada çatlak var, burun da çatlağım var. Çok kötüydü, her taraftan vurdular. Ellerine ne geçirdilerse vurdular. Bitmek bilmiyordu. Bir yandan evladımı düşünüyordum. Kendimden geçtim yani donup kalıyordu insan. İnşallah kimse de yaşamaz bu duyguları."