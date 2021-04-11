Kahire’nin görüşmeleri askıya aldığı iddialarının ardından Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşıyla görüştü

11 Nisan 2021 Pazar, 02:00

Ankara ile Kahire arasında yaklaşık 8 yıldır fiilen kopuk olan ilişkilerin normalleştirilmesi için görüşmelerin başlamasının ardından, taraflar arasında ilk üst düzey temas yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü, telefonda görüştü. Görüşmenin, “Mısır, Türkiye ile normalleşme görüşmelerini askıya aldı” haberlerinin hemen ardından gerçekleşmesi dikkat çekerken, dışişleri bakanları düzeyindeki temas, “taraflar arasındaki diyalogda ilerleme” olarak yorumlandı.

Ankara-Kahire hattında normalleşmenin konuşulduğu bir ortamda dün Suudi Arabistan tarafından finanse edilen Dubai merkezli El Arabiya kanalı, “Mısır’ın, Türkiye ile istihbarat düzeyindeki görüşmeleri askıya aldığını, Türkiye’nin bu ay bitmeden Kahire’de toplantı yapılması talebinin de kabul edilmeyeceğini” iddia eden bir haber yayımladı. Mısır kaynaklarına dayandırılan haberde, görüşmelerin askıya alınmasının “Libya’daki silahlı milislerin çekilmesi ile ilgili Türkiye’nin adım atmakta gecikmesinden kaynaklandığı” öne sürüldü. Mısır’ın Türkiye’deki Müslüman Kardeşler üyeleriyle ilgili adımlarını hızlandırmasını talep ettiği de belirtildi.

2 YIL SONRA İLK TEMAS

İddiaların ardından Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şükrü ile görüştü. Türkiye tarafından Çavuşoğlu ve Şükrü’nün, “Ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla görüştüğü” bilgisi paylaşıldı. Türk diplomatik kaynaklar, Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşme sürecinin hassasiyeti nedeniyle görüşmenin içeriğine dair başka bir bilgi paylaşmadı. Çavuşoğlu -Şükrü görüşmesi, iki ülke arasında 2 yıl sonra kurulan ilk üst düzey temas niteliği taşıyor. Türk ve Mısırlı bakanlar, son olarak 2019’da, ABD’de, Suriye konulu toplantıda bir araya gelmişti.

MISIR’DAN TEŞEKKÜR

Ankara-Kahire hattında dışişleri bakanları düzeyindeki temas, Mısır’ın bu hafta içinde Türkiye’ye verdiği mesajın ardından geldi. Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatı’nın 8 Nisan’da çevrimiçi düzenlenen zirve toplantısına katılan Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, ülkesinin D-8 Dönem Başkanlığı’nda ortaya koyduğu çabalardan ötürü teşekkür ederim” demişti. Bu, Ankara’da “olumlu bir mesaj” olarak not edildi. Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşme sürecinde karşılıklı talepler ve takvim konusunda tam bir uzlaşı olmasa da 2 yıl aranın ardından dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleşen temas, “Ankara ile Kahire’nin normalleşme yolundan uzaklaşmadıklarının bir göstergesi” olarak yorumlandı. Buna karşın iki ülkenin görüşmelerinde ele aldıkları konuların ağırlığı dikkate alındığında normalleşme sürecinde kısa vadede hızlı bir ilerleme beklenmiyor.

Türkiye, Müslüman Kardeşler destekli Mursi’nin 2013’te askeri darbeyle devrilmesinden bu yana Mısır’la diplomatik ilişkilerini maslahatgüzar seviyesinde sürdürüyor. Ankara, Mısır’la 8 yıl önce fiilen kopardığı ilişkilerini normalleştirmek için yılbaşından bu yana mesajlar vermiş ve bazı adımlar atmıştı. Çavuşoğlu, 12 Mart’ta, “Mısır ile hem istihbarat hem dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı” açıklamasıyla normalleşme görüşmelerinin başladığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 16 Mart’ta, Mısır’la yapılan görüşmelerle ilgili, “En üst düzeyde değil de bunun bir tık altında devam ediyor. Gönlümüz ister ki Mısır’la süreci daha güçlü şekilde devam ettirelim” açıklamasını yapmıştı. 16 Mart’ta, Mısır’ın talepleri arasında yer alan İstanbul’da yayın yapan Müslüman Kardeşler’e yakın televizyon kanallarından, Sisi hükümeti aleyhinde haberler yapmamasını istediğine dair haberler çıkmıştı. Türkiye iddiaları yalanlamamış, bu televizyon kanallarındaki bazı programların yayınının durdurulduğu belirtilmişti.