Kahve fiyatlarında son 6 yılın rekor artışı

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:58

Brezilya'daki don olaylarının genç kahve ağaçlarını öldürebileceği ve mahsullere yıllarca zarar verebileceği kaygısıyla kahve fiyatları 6 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Bloomberg'in haberine göre, Brezilya'nın başlıca Arabica kahve bölgelerini kasıp kavuran şiddetli don olayları üreticileri korkutuyor.

120 BİNİ ZARAR GÖRDÜ



Minas Gerais'in güneyindeki Monsenhor Paulo'da bir yetiştirici olan Joseph Reiner bir yıldan kısa bir süre önce dikilen 200 bin kahve fidanından 120 bininin zarar gördüğünü belirtti.

Don olaylarından en çok 4 yaş altı kahve ağaçlarının etkileneceği belirtiliyor.