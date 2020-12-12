Kahve hazırlarken kullanılabilecek en sağlıklı yöntem hangisi?
Bilim insanları, kahve hazırlarken kullanılabilecek en sağlıklı yöntemin demleme olduğuna karar verdi.
Fotoğraflar: Reuters
Kahve demleme yöntemleri ile kalp krizleri ve ölüm arasındaki bağlantıların incelendiği ilk çalışmada, süzerek (filtre) demleme yönteminin en güvenli olduğuna karar verildi.
Popular Science Türkiye'nin aktardığı araştırma, nisan ayında Avrupa Kardiyoloji Derneği’ne (ESC) bağlı European Journal of Preventive Cardiology bülteninde yayımlandı.
Çalışmanın yazarlarından olan ve İsveç’teki Göteborg Üniversitesi’nde çalışan Profesör Dag S. Thelle şunları söyledi:
"Çalışmamız; kahve demleme yöntemleri, kalp krizleri ve ömür uzunluğu arasında bir bağlantı olduğuna yönelik güçlü ve ikna edici kanıtlar sağlıyor. Süzülmemiş kahve, kandaki kolesterolü artıran bileşenler barındırıyor. Bu bileşenler bir süzgeç yardımıyla ortadan kaldırılıyor ve kalp krizi ile erken ölüm tehlikesi olasılığı azalıyor."
Thelle, yaklaşık 30 yıl önce kahve içmenin toplam kolesterolün ve "kötü" LDL kolesterolünün artışıyla bağlantılı olduğunu keşfetti; hatta, muhtemelen kalp sağlığına yönelik zararlı sonuçları varmış.
Yapılan deneylerde, kahvede bu durumdan sorumlu bileşenler belirlendi ve bunların bir süzgeç yardımıyla ortadan kaldırılabileceği bulundu.
Bir fincan süzülmemiş kahve, süzülmüş kahveye kıyasla lipid artırıcı bileşenlerden 30 kat daha fazlasını barındırıyor.
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