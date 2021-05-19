Kahvecilerden Hadi Özışık’a nargile tepkisi
Yandaş gazeteci Hadi Özışık’ın organize suç örgütü lideri Sedat Peker ile telefon görüşmesi sırasında pandemide kapalı olmasına karşın bir kafede olduğu ileri sürüldü. Görüntülerde Özışık’ın nargile içip çay siparişi vermesi dikkat çekti. Kahveciler ise “Bizim kahvehaneler kapalı da özel insanlara kahvehaneler açılıp da nargile mi içiliyor? Neden nargile içilip de hava atılıyor” diyerek bu görüntüye tepki gösterdi.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yandaş gazeteci Hadi Özışık arasındaki telefon görüşmesini ifşa ederek sosyal medya hesabından paylaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Peker’in açıklamalarına gösterdiği tepkinin gündeme geldiği görüşme sırasında Özışık’ın nargile içmesi ve çay siparişi vermesi dikkat çekti. Özışık’ın bu sırada bir kafede olduğu ileri sürüldü. Pandemi nedeniyle kahvehaneler ve kafeler aylardır kapalı olduğu için Özışık’ın nasıl bir mekanda nargile ve çay içtiği sosyal medyada gündem konusu oldu.
'NEDEN NARGİLE İÇİLİP DE HAVA ATILIYOR'
Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, sosyal medya da paylaşılan bu görüntülere “Mekan açtırıp sosyal medyada paylaşan insanları görüyoruz. Bizim kahvehaneler kapalı da özel insanlara kahvehaneler açılıp da nargile mi içiliyor? Kahvehaneler zaten kapalı. Neden nargile içilip de hava atılıyor” dedi.
Video Haberler
- Haliç'in ortasında tenis oynanır mı? Oynanır
- Abdest alıyor gibi yapıp, askıdaki ceketten parayı çaldı
- Kılıçdaroğlu gençlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti
- Mehmet Ağar'ın Mübariz Mansimov'la görüntüleri
- Meral Akşener'den videolu 19 Mayıs mesajı
- Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda '19 Mayıs' isyanı
- CHP'den 19 Mayıs'ta rap şarkılı paylaşım
- Muhtar kendi düştü, bayrağı düşürmedi, o anlar kamerada
- İsrail güçleri, Kudüs’te CNN muhabirini tartakladı
- Müzisyen Mehmet Özkeleş'ten Atatürk Marşı
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker, Hadi Özışık ile olan görüşmesini paylaştı
- Soylu'dan Hadi Özışık açıklaması
- Başsavcılık bu sorulara nasıl yanıt verecek?
- Özışık'tan, herkes uyurken açıklama!
- Diyarbakır'da askeri üsse saldırı
- Erdoğan ve Soylu 'Sedat Peker'i görüştü
- Eski İçişleri Bakanı'ndan Meclis'te itiraf gibi açıklama
- New York Times'tan Peker yorumu
- Genelgeleri eleştiren savcı hakkında karar
- Peker, 4. videoyu Özışık'la kritik yapıp öyle yayımlamış