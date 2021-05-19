Kahvecilerden Hadi Özışık’a nargile tepkisi

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 17:11

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, yandaş gazeteci Hadi Özışık arasındaki telefon görüşmesini ifşa ederek sosyal medya hesabından paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Peker’in açıklamalarına gösterdiği tepkinin gündeme geldiği görüşme sırasında Özışık’ın nargile içmesi ve çay siparişi vermesi dikkat çekti. Özışık’ın bu sırada bir kafede olduğu ileri sürüldü. Pandemi nedeniyle kahvehaneler ve kafeler aylardır kapalı olduğu için Özışık’ın nasıl bir mekanda nargile ve çay içtiği sosyal medyada gündem konusu oldu.

'NEDEN NARGİLE İÇİLİP DE HAVA ATILIYOR'

Ankara Kahveciler ve Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, sosyal medya da paylaşılan bu görüntülere “Mekan açtırıp sosyal medyada paylaşan insanları görüyoruz. Bizim kahvehaneler kapalı da özel insanlara kahvehaneler açılıp da nargile mi içiliyor? Kahvehaneler zaten kapalı. Neden nargile içilip de hava atılıyor” dedi.