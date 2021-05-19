Hadi Özışık, Süleyman Soylu'yu böyle anlatmıştı: Bana işsizken iyi maaş, makam ve araç verdi

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 09:44

Sedet Peker ile Süleyman Soylu arasında arabuluculuk yaptıysam 'şerefsizim' diyen Hadi Özışık, Süleyman Soylu ile olan 'dostluğunu' anlatmıştı. Özışık'ın anlattıklarına bakılırsa, Soylu ona bayağı destek olmuş.

Hadi Özışık, siyasetçi - gazeteci ilişkisinde mesafeyi korumadığını, kendi sözleriyle anlattı. Aynı Özışık'ın suç örgütü elebaşısı Sedat Peker ile olan sohbeti de aşağıdaki linkte bulabirsiniz.

Özışık, Sedat Peker, Reis diye hitap ediyor, sen benim dostumsun diyor.

İşsiz kaldığı dönem için çalmadık kapı bırakmadığını söyleyen Hadi Özışık, 1999’da İstanbul’a gelip Soylu’ya danışman olma hikâyesini anlatmıştı. Sülayman Soylu'yu yere göğe sığdıramayan Hadi Özışık şunları söyledi:

Ankara'dan İstanbul'a nasıl geldim? Süleyman Soylu aradı. O bana şöyle hitap eder 'Hadi Ağa'.

Sana bir şey söyleceğim ama hakikaten utanarak söylüyorum. Biz Doğru Yol Partisi (DYP) iktidarı döneminde hiç bir şey yapamadık ve sizler böyle işsiz kaldınız ve elimizden de bir şey gelmiyor. Fakat şu anda benim elimden bir şey geliyor. Eğer bana kırılmazsan, Gaziosmanpaşa belediye başkan adayı olacağım, bana danışmanlık yapar mısın?

Hay hay dedim. Atladım geldim İstanbul'a.Süleyman Soylu ile görüştüm, oturduk şartları konuştuk. Soylu bana çok iyi imkanlar sağladı. Altıma bir araç verdi, güzel bir maaş verdi, güzel bir makam verdi. Büyük bir vefa göstermişti bana. Yan ben işsizken, güçsüzken, 100 lira paraya ihtiyacım varken, Süleyman Soylu kapımı çaldı.

HAD ÖZIŞIK KİMDİR?

Hadi Özışık 1962 yılında Iğdır/Tuzluca'da doğdu.. Gazetecilik mesleğine, 1982 yılında Edebiyat öğretmeni Ali Kafkasyalı'nın telkin ve tavsiyesi ile Kars'ta yayın yapan Hüryurt gazetesinde köşe yazarlığı yaparak adım attı.

Profesyonel gazetecilik mesleğine Türkiye Gazetesi'nde (1986) adliye muhabiri olarak başlayan Hadi Özışık, daha sonra Günaydın Gazetesi, Bugün Gazetesi (Dinç Bilgin), Meydan Gazetesi, Milliyet Haber Ajansı, Yeni Günaydın Gazetesi, HBB Televizyonu, Kanal 6, Sağduyu Gazetesi, Tercüman Gazetesi (Ilıcak) ve Star Gazetesi'nde muhabir, yönetici ve köşe yazarı olarak çalıştı.

Best FM'de bir süre "Konuşan Türkiye" programını sunan Hadi Özışık, TGRT Haber'de"Basın Odası" programını yaptı.

28 Şubat sürecinde Yeni Günaydın Gazetesi'nin kapatılmasıyla birlikte işsiz kalan Hadi Özışık, Soylu'nun yanında basın danışmanlığı yaptı ve İnternet'le 1999 yılında tanıştı.

Hadi Özışık, 5 Mayıs 2000 yılında İnternethaber.com'u kurdu. iki kişi ile çıktığı başlattığı yolculuğunu, bugün 60 kişi ile devam ettiriyor.

Gazeteoku.com, İnternetspor.com, Gazeteciler.com, Memurhaber.com, Elmaelma.com, Sporoku.com, Ekofinans.com sitelerinin de sahibi olan Hadi Özışık, 2005 yılında İnternet Medyası Derneği'ni kurdu.

İnternet Geliştirme Kurulu'nun yönetim kurulunda yer alıyor.

SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Süleyman Soylu 21 Kasım 1969 yılında İstanbul'da doğdu. Plevne Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

1987 yılında DYP İstanbul İl Gençlik Kolları'nda siyasete başlayan Soylu, 1987–1990 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Teşkilat Başkanlığı görevlerini üstlendi. 1995 yılında Gaziosmanpaşa İlçe Yönetim Kurulu üyesi oldu. 17 Temmuz 1995 yılında Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı seçildi. 18 Nisan 1999'da Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı olan Soylu, 29 Nisan 1999'da DYP İstanbul İl Başkanlığı görevine atandı.

Süleyman Soylu 6 Ocak 2008 tarihinde yapılan Demokrat Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresinde Genel Başkanlığa seçildi ve 29 Mart mahalli seçimlerine katıldı. 16 Mayıs 2009'da kendi talebiyle gerçekleşen Olağanüstü Kongre'de Genel Başkanlık görevi sona erdi.

Genel Başkanlık görevi sona erdikten sonra siyasi faaliyetlerini sürdüren Süleyman Soylu, 12 Eylül 2010 Referandumu sürecinde “evet” oyu tercihini anlatmak ve yapılmak istenen demokratik gelişim reformuna toplumsal bilinci arttırarak katkıda bulunmak amacıyla “Demokrasi Buluşmaları” adı altında bir dizi toplantı düzenledi ve Türkiye'yi dolaştı.

Süleyman Soylu 5 Eylül 2012 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. 30 Eylül 2012 tarihinde yapılan Ak Parti 4. Olağan Genel Kurulunda Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine ve ardından da Ak Parti Genel Başkan Yardımcılığı'na seçilen Süleyman Soylu, 1,5 yıl Ar-Ge Başkanlığı görevini üstlendikten sonra 14 Nisan 2014 tarihinde Teşkilat Başkanlığı görevine getirildi.

25 ve 26. Dönemlerde Trabzon Milletvekili seçildi. 64. ve 65. Hükümet'te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapan Süleyman Soylu, son 4.5 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyor.

Süleyman Soylu evli ve iki çocuk babası.