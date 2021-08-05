Kahvehanecilerden "Aşı" çağrısı
Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı yaptırmayan müşterilerin kahvehane ve kıraathanelere alınmamasını önerdi.
Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı yaptırmayan müşterilerin kahvehane ve kıraathanelere alınmamasını önererek, "Kahveci esnafının tekrar kapanma gibi bir lüksü yok." dedi.
Ağaoğlu, AA muhabirine, kahveci esnafı olarak maske, mesafe ve hijyene dikkat ettikleri gibi aynı önemi aşıya da vermeleri gerektiğini söyledi.
Ağaoğlu, şunları kaydetti:
"Arkadaşlarımıza 'aşı olmayanları kahvehane ve benzeri yere almayalım' önerisinde bulunduk. Sağlığın önünde hiçbir şey yok. Bayram tatilinde insanlar plaj, otel ve akraba ziyaretlerindeydi. Bu sebeple vaka sayıları da yükseldi. Kahveci esnafının tekrar kapanma gibi bir lüksü yok. Kapalı kaldığımız 16 aylık dönemde çok zor bir süreç atlattık. Buna tekrar maruz kalmamak adına, aşıya teşvik anlamında, herkes aşısını vurulsun diye bir şey başlattık. Tüm üyelerimize şunu söylüyoruz, esnaf ve çalışanlar dışında müşterilerimiz de aşılarını vurulup kahvehanelerimize gelsin, burada herhangi birine hastalığı bulaştırmasın. En azından müşterilerimize sağlıklı ortamda hizmet vermek istiyoruz."
Video Haberler
- Tren ters makasa girdi; yolcular tahliye edildi
- Manavgat sahilinde dikkat çeken anlar
- Evini Hint keneviri yetiştirmek için seraya çevirmiş
- Kars-Göle yoluna kurtlar indi
- Kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını kestiler
- Ağaç kovuğuna giren kaplumbağa yangından kurtuldu
- Erdoğan'dan Engin Altay'a canlı yayında hakaret
- Arkadaşlarıyla konuşurken boşluğa düştü
- Bağcılar'da ortalık savaş alanına döndü
- Muğla’da yükselen dumanlar gökyüzünü griye boyadı
En Çok Okunan Haberler
- Saray duruma el mi attı?
- Zengin Türkler yurtdışına kaçıyor
- İşte gitmesine 'kesin' gözüyle bakılan bakanlar!
- İmar planları iptal edildi
- İsmail Saymaz’ın yeni adresi belli oldu
- Habertürk yazarı Kübra Par'dan, Emre Kınay'a sert sözler
- Erdoğan yangının sorumluluğunu CHP'li belediyelere yıktı
- Konya’daki katliamla ilgili yeni gelişme
- Yangın söndüremeyen bir yalakalık öyküsü
- Milas'ta alevler Kemerköy Termik Santrale sıçradı!