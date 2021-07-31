Vali Yerlikaya, İstanbul’daki aşılama oranını duyurdu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da dün itibariyle toplam 13 milyon 295 bin 990 aşı yapıldığını duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'daki aşılama oranını açıkladı.
Dün itibariyle toplamda 13 milyon 295 bin 990 aşı yapıldığını belirten Yerlikaya, Arnavutköy, Sultanbeyli ve Sultangazi’ye aşılama oranının yükseltilmesi konusunda çağrıda bulundu.
Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul’da 30 Temmuz itibarıyla;
1.doz: 7.648.991
2.doz: 4.953.361
3.doz: 693.638
Toplam 13.295.990 doz aşı yapıldı
Dün yapılan 240.036 doz aşının 56.766 dozu ilk kez aşı olanlar. Haydi Sultanbeyli, Arnavutköy ve Sultangazi aşı oranımızı yükseltelim."
#İstanbul’da 30 Temmuz itibarıyla— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 31, 2021
1.doz: 7.648.991?
2.doz: 4.953.361??
3.doz: 693.638???
Toplam 13.295.990 doz #aşı yapıldı??
Dün yapılan 240.036 doz aşının 56.766 dozu ilk kez aşı olanlar??
Haydi #Sultanbeyli #Arnavutköy ve #Sultangazi, aşı oranımızı yükseltelim. pic.twitter.com/WYqYg1Fvf1
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