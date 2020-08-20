Kaju kabuğu asiti, MS Hastalarının tedavilerinde kullanılabilir

20 Ağustos 2020 Perşembe, 10:52

Vanderbilt Üniversitesi’den bilim insanları multipl skleroz gibi otoimmün hastalıkların yeni tedavilerinde kullanılabilecek bir kimyasal tanımladılar.

Hücre kültürleri ve sıçanlarda yapılan testlerde, kaju fıstığı(baladur ağacı cevizi) kabuğunda bulunan anakardik asidin MS hastalarında zarar gören sinirleri onarabileceği görüldü.

MS hastalarında, immün sistemi bozularak sinirleri yalıtan miyelin kılıfa saldırıyor. Bu koruyucu materyal soyulduğunda, kaslar ve görmede koordinasyon kaybı oluşuyor. Aynı kabuğu soyulmuş elektrik kablolarının kısa devre yapması gibi sinir hücreleri arasında da iletişim bozuklukları oluşuyor.

Halen geliştirilen bir çok tedavi ile bu demiyelinasyon yavaşlatılmaya ya da geri çevrilmeye çalışılıyor. İndazol klorür, gen terapisi ve immün sistemi taklit eden nano parçacıklar kullanılarak tedaviler geliştirilmeye çalışılıyor.

Vanderbilt Üniversitesi’nde yeni yapılan bir araştırmada, bu bileşiğin miyelin kılıf onarımını tetikleyen bir zincir reaksiyon başlattığı bulundu.

Daha önceki araştırmada, araştırmacılar interleukin 33 (IL-33) adlı proteinin myelin oluşumuna yardımcı olduğunu bulmuştu. Ayrıca IL-33’ün, histon asetiltransferaz(HAT) enzimi ile bağlantılı olduğu da bulundu. HAT enziminin inhibe olması IL-33 üretimini arttırarak, miyelin kılıfı onarmaya yardımcı olduğu belirlenmişti. Anakardik asidin HAT inhibitörü olduğu bilindiğinden, Vanderbilt ekibi, bu bileşiğin MS tedavisi için potansiyel bir tedavi olup, olmayacağını araştırdı.

"HAYVANLARDA YAPILAN BİRKAÇ TESTTE ŞAŞIRTICI SONUÇLAR ELDE EDİLDİ"

Anakardik Asit, Sıçanlarda Miyelinasyonu Arttırdı Bir deneyde sıçan oligodenrosit öncül hücresi(OPCs) kültürü yani miyelinasyonda anahtar rol alan hücreler çalışıldı. Bu hücre kültürüne anakardik asit eklendiğinde, IL-33 üretimi arttı. IL-33 miyelin gen ve protein ifadesini sağlıyor. Ayrıca doz artışıyla, miyelin temel proteini seviyelerinde de artış görüldü.

Demiyelinasyona uğrayan hayvanlarda yapılan diğer deneylerde, anakardik asidin IL-33 sentezleyen OPC hücre sayısını arttırdığı ve felcin fiziksel etkilerini azalttığı bulundu. Hayvanlar öldükten sonra yapılan incelemede, ekip farklı doz alanların miyelinasyonunun arttığını gözlemledi. Tabi ki,bu araştırmalar henüz başlangıç aşamasında ve insanlarda ne gibi etkiler yaratacağı bilinmiyor. Bununla beraber, bu çalışma kesinlikle kaju fıstığı kabuğu yemek MS’i iyileştirir anlamına gelmiyor. Fakat araştırmacılar anakardik asitin, benzeri demiyelinasyon hastalıklarında ilaveten çalışılması gerektiğini söylüyor.

Kaynak: Gerçek Bilim