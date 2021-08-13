Kalbindeki sağlık sorunu nedeniyle futbolu bırakan ünlü futbolcu kalp krizine yenik düştü

13 Ağustos 2021 Cuma, 16:51

37 yaşındaki eski futbolcunun ölüm haberi ülkesi Fransa ve yıllarca top koşturduğu Belçika'da şok etkisi yarattı.

Franck Berrier'nin padel oynarken kalp krizi geçirdiği, çevredekilerin ve sağlıkçıların müdahalesiyle kurtulduktan yaklaşık bir saat sonra ikinci kez kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olayın yaşandığı yer olan TC kortemark Padel Club'tan Dirk Mergaert, Berrier'nin bir turnuva kapsamında maç yaptığını, dün de iki maç oynadığını belirterek "Akşam saat 10 sıralarında birden yere düştü. Çevredekiler ve paramediklerin yardımıyla defibrilatör kullanılarak kurtarıldı, daha sonra Roeselare'daki bir hastaneye kaldırıldı. Ancak öğrendiğimize göre orada ikinci bir kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Çok üzgünüz" dedi.

Oyuncunun ikonlaştığı Oostende kulubü "Büyük bir üzüntü içindeyiz. Kulübümüzün ikonu Franck Berrier'nin hayatını kaybettiğini öğrendik" açıklamasında bulundu.

FRANCK BERRIER KİMDİR?

Normandiya doğumlu futbolcu Fransa'da Caen, Beauvais ve Cannes formalarını giydikten sonra Belçika'nın yolunu tutmuştu. Oostende takımında 100 maçtan fazla forma giyen futbolcu Zulte Waregem ve Standart Liege takımlarında da forma giymişti.

Berrier, Fransa ve Belçika'da 307'den fazla resmi maçta oynadı, 63 gol attı.