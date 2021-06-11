Kaleci Oytun Özdoğan, Fenerbahçe'ye veda etti
Kaleci Oytun Özdoğan Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe ile sözleşmesi biten 22 yaşındaki kaleci Oytun Özdoğan, veda mesajı paylaşarak takımdan ayrıldığını açıkladı.
Genç kaleci şu ifadeleri kullandı:
"2014 yılında büyük bir heyecanla kapısından girdiğim, altyapıdan A takıma kadar formasını giymekten her zaman gurur duyduğum kulübüm Fenerbahçe ile olan sözleşmemiz sona erdi.
Üzerimde emeği olan altyapı antrenörlerime, kulüp personellerine, A takım hocalarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı.
Hoşçakalın.. "
22 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Fenerbahçe forması ile 150 dakika sahada kaldı.
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