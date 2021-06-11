Kaleci Oytun Özdoğan, Fenerbahçe'ye veda etti

Kaleci Oytun Özdoğan Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2021 Cuma, 19:50
Kaleci Oytun Özdoğan, Fenerbahçe'ye veda etti
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Fenerbahçe ile sözleşmesi biten 22 yaşındaki kaleci Oytun Özdoğan, veda mesajı paylaşarak takımdan ayrıldığını açıkladı.

Genç kaleci şu ifadeleri kullandı:

"2014 yılında büyük bir heyecanla kapısından girdiğim, altyapıdan A takıma kadar formasını giymekten her zaman gurur duyduğum kulübüm Fenerbahçe ile olan sözleşmemiz sona erdi. 

Üzerimde emeği olan altyapı antrenörlerime, kulüp personellerine, A takım hocalarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Şimdi yeni bir sayfa açma zamanı. 

Hoşçakalın.. "

22 yaşındaki file bekçisi, bu sezon Fenerbahçe forması ile 150 dakika sahada kaldı. 


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