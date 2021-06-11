Antalyaspor, 4 futbolcuyla yolları ayırıyor
Antalyaspor'da Ersun Yanal'ın kadroda düşünmediği 4 futbolcuyla yolların ayrılacağı ifade edildi.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, gelecek sezonun kadro yapılanmasına yönelik transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeni sezonda Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen kırmızı beyazlılar, ligi ilk 5 takım arasında tamamlamayı, finalde kaybettiği Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanmayı istiyor.
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Aziz Çetin başkanlığında yürütülen transfer çalışmalarında, gelecek sezon takımda düşünülmeyen futbolcular da belirlendi. Kırmızı beyazlılarda Dever Orgill, Serdar Gürler, Bahadır Öztürk ile La Liga 2 ekiplerinden Real Oviedo'da kiralık forma giyen Gustavo Blanco kadroda düşünülmeyen futbolcular arasında yer alıyor.
Kırmızı beyazlılar, iç transferde ise Hakan Özmert, Eren Albayrak, Veysel Sarı'nın ardından genç oyuncu Erkan Eyibil'i renklerine bağladı. Podolski, Ersan Adem Gülüm, Sidney Sam ve Drole ile yollarını ayıran Fraport TAV Antalyaspor, ilk 11'de forma giyecek en az 5 futbolcu için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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