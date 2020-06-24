Kaleci Stingaciu'dan ilginç iddia!

24 Haziran 2020 Çarşamba, 01:10

Türkiye'de 1995 ila 2000 yılları arasında Vanspor ve Kocaelispor formaları giyen Rumen kaleci Dumitru Stingaciu, çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Milliyet'ye yer alan habere göre, Romanya'da Gazeta Sporturilor'a Türkiye'de oynadığı yıllar hakkında konuşan Stingaciu, "Türkiye'de harika yıllar geçirdim. Geçen sonbaharda bir sürpriz yaparak, beni Kocaeli'nin bir maçına davet ettiler. Dördüncü lig maçında 40 bine yakın taraftar vardı, inanabiliyor musunuz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 6 sezon geçirdiğini ve 1997'de Türkiye'nin en iyi kalecisi olduğunu ileri süren Stingaciu, "Üstelik Rüştü ve Taffarel gibi büyük isimler vardı" dedi.

Stingaciu, verdiği röportajda 1997-98 sezonunda Galatasaraylı futbolcular Hagi, Popescu, Ilie ve Filipescu'nun kendisine teşvik primi verdiklerini iddia etti:

1997-1998 sezonuydu. Dünya Kupası'ndan hemen önceydi. Kocaelispor olarak Fenerbahçe ile karşılaşacaktık. Fenerbahçe'yi yenersek, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda işini kolaylaştıracaktık. O dönem Kocaelispor'da 7 bin dolar ve bonuslar karşılığında oynuyordum. Galatasaray'dan Hagi, Popescu, Ilie ve Filipescu bana, Fenerbahçe'yi yenmemiz karşılığında prim teklif etti. Fenerbahçe'yi mağlup ettik ve 20 bin dolar aldım. Ayrıca, takım arkadaşlarım da aldı. Ben ise onlardan 5 kat daha fazla para aldım.

Stingaciu ayrıca Galatasaray'ın efsaneleri arasında yer alan vatandaşı Gheorge Hagi'nin yeteneklerini överek, şunları kaydetti:

Türkiye'de bacak arasından bana bir gol atmıştı. Topu ayağına, kaleye 40 metre uzaklıkta da alsa, her an şut çekebileceği beklentisiyle pür dikkat olmalısınız. Hagi karşınızdayken gevşer, reaksiyon zamanınızı kaybederseniz, topu tutacak zamanınız olmaz, geçmiş olsun.

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1997-98 SEZONUNDA NE OLMUŞTU?

1997-98 sezonu 28. haftasına Fenerbahçe 57 puanla lider, Galatasaray 56 puanla ikinci ve Trabzonspor 54 puanla üçüncü sırada girdi.

27 Mart Cuma günü Kocaeli İsmetpaşa Stadı'nda oynanan karşılaşma, 86. dakikada Roman Dabrowski'nin attığı golle 2-1 ev sahibi takımın galibiyetiyle sonuçlandı.

28 Mart Cumartesi günü Altay deplasmanına giden Trabzonspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılarak şampiyonluk yolunda önemli bir kayıp yaşadı.

29 Mart Pazar günü Ali Sami Yen Stadyumu'nda Samsunspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, puanını 59'a yükselterek rakbinin iki puan önünde liderlik koltuğuna oturdu.

O tarihten sonra ligde kalan 6 maçından 5 galibiyet 1 beraberlik çıkartan Galatasaray, kalan 6 maçının 4'ünü kazanıp 2'sinde berabere kalan Fenerbahçe'nin 4 puan önünde ligi zirvede tamamlamıştı.