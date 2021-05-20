Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı
Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Fatih Terim ile birlikte oldukları bir kareyi paylaştı.
Arda Turan, kişisel Instagram hesabından Fatih Terim ile ilgili paylaşımda bulundu.
Fatih Terim ile fotoğrafını paylaşan Galatasaraylı futbolcu "Sevince böyle bakarsın..." mesajını yazdı.
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