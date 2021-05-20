Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan, Fatih Terim ile birlikte oldukları bir kareyi paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2021 Perşembe, 09:15
Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı
Abone Ol google-news

Arda Turan, kişisel Instagram hesabından Fatih Terim ile ilgili paylaşımda bulundu.

Fatih Terim ile fotoğrafını paylaşan Galatasaraylı futbolcu "Sevince böyle bakarsın..." mesajını yazdı.

 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler