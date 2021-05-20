Milli atlet Yasmani Copello, Çekya'da birincilik elde etti

Milli atlet Yasmani Copello Çekya'da düzenlenen Golden Spike Yarışmaları'nda birinci oldu.

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2021 Perşembe, 10:53
Milli atlet Yasmani Copello, Çekya'da birincilik elde etti
Abone Ol google-news

Türkiye Atletizm Federasyonunda yapılan açıklamada, Ostrava'da düzenlenen yarışta olimpiyat madalyalı sporcunun, 49.21'lik derecesiyle birinciliği elde ettiği belirtildi.

Aynı organizasyonda 10 bin metre yarışında mücadele eden Aras Kaya'nın yedinci, Sezgin Ataç'ın ise sekizinci olduğu kaydedildi.

Sırıkla atlama yarışmasına çıkan Ersu Şaşma'nın ise 5.20'lik derecesiyle yarışmayı noktaladığı aktarıldı. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler