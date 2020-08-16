Kalın'dan Biden'a İngilizce tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı. Biden'ın Türkiye analizi saf bir cehalete dayanıyor" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından ABD Başkan adayı Joe Biden'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Kalın İngilizce yaptığı paylaşımda, “Biden'ın Türkiye analizi saf bir cehalete dayanıyor. Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı” ifadelerini kullandı.
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