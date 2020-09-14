Kalın'dan 'Doğu Akdeniz' mesajı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doğu Akdeniz'deki gerginliğe ilişkin "barışçıl yoldan çözüm" mesajı verdİ
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.
Twitter hesabından yazan Kalın, "Doğu Akdeniz’de sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkündür. Hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır. Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama hiçkimseye de hakkını ve hukukunu yedirtmeme kararlılığındadır." ifadelerini kullandı.
Kalın, şunları yazdı:
"Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada güçlü bir aktör olarak hak ve menfaatlerini her zaman koruyacaktır. Yunanistan ve AB ülkeleri diplomasiye tanınan şansı heba etmemeli, mütekabil adımlar atmalıdır.
Doğu Akdeniz’de sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkündür. Hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır.
Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama hiçkimseye de hakkını ve hukukunu yedirtmeme kararlılığındadır."
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