Kamboçya Başbakanı: Önümüzdeki 100 yıl ülkeyi biz yöneteceğiz

22 Haziran 2020 Pazartesi, 12:06

30 yılı aşkın bir süredir Kamboçya'yı yöneten Başbakanı Hun Sen, bir havalimanı inşaatının açılışında yaptığı konuşmada, CPP'nin 100 yıl daha iktidarda kalacağını ve kimsenin buna engel olamayacağını söyledi.

Hun Sen, “Kim benim yerimi alma kapasitesine sahip olabilir? Dürüst olalım, hiç kimse" dedi ve ekledi, "Biz burada olduğumuz sürece yüzyıl daha beklemeniz gerekecek..."

MUHALEFET TASFİYE EDİLDİ

Reuters'ın haberine göre, ülkede 1979'dan beri iktidarı elinde bulunduran Kamboçya Halk Partisi (CPP), hükümeti devirmek için komplo kurmakla suçlanan Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi'nin (CNRP) 2018 genel seçimleri öncesi feshedilmesinden bu yana 125 üyeli meclisin tüm sandalyelerini elinde tutuyor.

MUHALEFETE 'ABD İLE KOMPLO KURMA' SUÇLAMASI

CNRP, 2018 seçimlerinden önce muhalefet, sivil toplum ve medyaya yönelik geniş bir operasyonun parçası olarak dağıtıldı. Partinin 118 üyesi beş yıl siyaset yasağı aldı. Parti başkanı ve ana muhalefet lideri Kem Sokha, hükümeti devirmek için ABD ile birlikte başbakan Hun Sen'e komplo kurmakla suçlanıyor. Kem Sokha suçlamaları reddediyor.