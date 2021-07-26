Kamp tatili planlayanlara öneriler: Beslenirken nelere dikkat edilmeli?
Beslenme Uzmanı Merve Saatçi, kamp tatili planı olanlar için beslenmede dikkat edilmesi gerekenleri yazdı.
Kamp yapmak hem doğanın keyfini çıkarmak hem de tatilini aktif bir şekilde geçirmek isteyenler için güzel bir seçenek. Doğa etkinliklerinin çok fazla olduğu bir tatilde beslenme de ayrı bir önem kazanıyor. Bu yıl güzel bir kamp tatili planınız varsa gitmeden önce bu önerileri mutlaka inceleyin.
- Kamp tatillerinde az yer kaplayan, fazla besin değerine sahip yiyecekleri yanınıza alın.
- Kampta ihtiyaç duyulan enerjinin doğru bir beslenme ile karşılanması önemlidir. Enerji gereksinimi yaşa, cinsiyete, fiziksel aktivite, taşıyacağınız yük ve iklim şartlarına göre değişir.
- Alınacak günlük enerjinin yüzde 45-55’i karbonhidrat, yüzde 12-18’i protein, yüzde 25-35’i yağdan karşılanabilir. Soğuk havalarda vücudumuz kendisini ısıtmak için gerekli olan enerjiyi bulamayacağından hipotermi tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için fazladan enerji almak gerekebilir.
- Kamp boyunca kahvaltıların vazgeçilmezi peynir, yumurta, zeytin, ekmek gibi hem besleyici özelliği olan hem de doyurucu yiyeceklere yer vermeye çalışın. Ayrıca domates, salatalık, biber ve yeşillikler kolay taşınır olması ve sindirim sistemini desteklemesi açısından iyi birer seçenektir.
- Her ortamda olduğu gibi kampta da yanınızda yeterli su olduğundan emin olun. Özellikle sıcak havalarda su tüketiminde günlük 3 litrenin altına düşmemeye özen gösterin. Tatiliniz özellikle sıcak havalara denk geldiyse kolay bozulmayacak besinleri tercih etmeniz son derece önemli. Konserve et ve deniz ürünleri, kurutulmuş et, vakumlanmış peynirler, konserve meyve-sebzeler, kuruyemiş ve kuru meyveler doğru seçim olacaktır. Ayrıca paketli ve vakumlu besinler kolay taşınması ve az yer kaplaması açısından kolaylık sağlamaktadır.
- Öğle ve akşam yemeği için olan seçimleri elinizdeki pişirme ekipmanına bağlı olarak seçmeniz gerekebilir. Kamp yiyecekleri seçerken tencere, tava gibi malzemeleriniz yoksa pişirmenin gerekli olmadığı konserve besinleri tercih edebilirsiniz.
- Gün içerisindeki ara öğünler için enerji barları, taze-kuru meyveler, kuruyemiş gibi seçenekler değerlendirilebilir. Yürüyüş sonrası terleme ile kaybedilen elektrolit ve enerji dengesini karşılamak için sade maden suyu, muz, elma, kayısı, armut gibi alternatifler tercih edilebilir.
- Kamp süresince yoğun aktiviteye bağlı olarak enerji ihtiyacı da artacaktır. Bu yüzden ekmek, grisini, leblebi, yulaf, makarna gibi karbonhidrattan zengin besinleri mutlaka yanınızda bulundurun.
- Kolaylık açısından her öğün için götüreceklerinizi ayrı ayrı poşetleyebilirsiniz. Ayrıca yanınıza alacağınız yağları sıcakta eriyip dökülmemesi için ayrıca bir poşetin içine koyduktan sonra başka bir poşete koyun. Naylon poşet yerine kâğıt poşet kullanabilir, böylelikle kamp yerinde kâğıtları yakarak taşıyacağınız çöp ağırlığını da azaltabilirsiniz.
- Evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Yağmur gibi doğa şartları ya da araç arızası, yaralanma gibi beklenmeyen bir durum sebebiyle bulunduğunuz yerde fazladan kalmak zorunda kalabilirsiniz. Bu durumlara hazırlıklı olmak için mutlaka yanınıza 1-2 günlük fazladan yiyecek bulundurun.
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