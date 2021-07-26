Kamp tatili planlayanlara öneriler: Beslenirken nelere dikkat edilmeli?

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 17:10

Kamp yapmak hem doğanın keyfini çıkarmak hem de tatilini aktif bir şekilde geçirmek isteyenler için güzel bir seçenek. Doğa etkinliklerinin çok fazla olduğu bir tatilde beslenme de ayrı bir önem kazanıyor. Bu yıl güzel bir kamp tatili planınız varsa gitmeden önce bu önerileri mutlaka inceleyin.

Kamp tatillerinde az yer kaplayan, fazla besin değerine sahip yiyecekleri yanınıza alın.

Kampta ihtiyaç duyulan enerjinin doğru bir beslenme ile karşılanması önemlidir. Enerji gereksinimi yaşa, cinsiyete, fiziksel aktivite, taşıyacağınız yük ve iklim şartlarına göre değişir.

Alınacak günlük enerjinin yüzde 45-55’i karbonhidrat, yüzde 12-18’i protein, yüzde 25-35’i yağdan karşılanabilir. Soğuk havalarda vücudumuz kendisini ısıtmak için gerekli olan enerjiyi bulamayacağından hipotermi tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için fazladan enerji almak gerekebilir.

Kamp boyunca kahvaltıların vazgeçilmezi peynir, yumurta, zeytin, ekmek gibi hem besleyici özelliği olan hem de doyurucu yiyeceklere yer vermeye çalışın. Ayrıca domates, salatalık, biber ve yeşillikler kolay taşınır olması ve sindirim sistemini desteklemesi açısından iyi birer seçenektir.

Her ortamda olduğu gibi kampta da yanınızda yeterli su olduğundan emin olun. Özellikle sıcak havalarda su tüketiminde günlük 3 litrenin altına düşmemeye özen gösterin. Tatiliniz özellikle sıcak havalara denk geldiyse kolay bozulmayacak besinleri tercih etmeniz son derece önemli. Konserve et ve deniz ürünleri, kurutulmuş et, vakumlanmış peynirler, konserve meyve-sebzeler, kuruyemiş ve kuru meyveler doğru seçim olacaktır. Ayrıca paketli ve vakumlu besinler kolay taşınması ve az yer kaplaması açısından kolaylık sağlamaktadır.

