Kamu arazilerindeki turizm tesislerinin borçları ertelendi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazine taşınmazları üzerinde yer alan turistik tesisler ile deniz turizmi tesislerinin borçlarına ilişkin Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Covid-19 salgını sürecinde hazine taşınmazları üzerinde turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin mali yükünü azaltacak düzenleme kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmecilerden 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmaksızın 30 Kasım 2022'ye kadar ertelendi.
Erteleme, kamu arazileri üzerinde yer alan otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi gibi turistik tesisler ile yat limanı, marina ve kruvaziyer liman gibi deniz turizmi tesislerini kapsıyor.
FAİZ UYGULANMAYACAK
Ödemeler, ertelenen süre sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilecek.
Böylece, toplam 1,1 milyar lira tutarında borç ertelenmiş olacak.???????
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