Kamu mevduat bankaları kâr edemedi

03 Mart 2021 Çarşamba, 10:46

Dünya Gazetesi'nden Şebnem Turhan'ın haberine göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) ocak ayı bankacılık sektörü verileri kamu mevduat bankalarının ocak ayını karsız kapattığını ortaya koydu.

Verilere göre, kamu mevduat bankaları ocakta 6 milyon lira kar ederken geçen yıl ocak ayına göre düşüş yüzde 99,8 oldu. Aralık 2020’ye göre ise kamu mevduat bankalarının karı yüzde 92,7 geriledi.

GİDERLER ARTTI

Geçen yıl ocak ayına göre net faiz gelirleri geçen yıla göre yüzde 68,5, çekirdek gelirleri yüzde 58,2, brüt faaliyet gelirleri yüzde 46,2 azalan kamu mevduat bankalarının faaliyet giderleri ise yüzde 21,9 arttı. Mevduat bankaları arasında karını artıran banka ise yok. Yerli özel mevduat bankalarının karı yüzde 31,7, yabancı mevduat bankalarının karı yüzde 19,7 düştü. Aralık 2020'ye göre özel mevduat bankalarının karı yüzde 90,2 artarken Aralık 2020'de 144 milyon lira zarar eden yabancı mevduat bankaları da 1.5 milyar lira kar etmeyi başardı.

KAR NEREDEYSE YARI YARIYA AZALDI

BDDK verileri bankalar için yeni yılın çok da iyi başlamadığını gösteriyor. Verilere göre sektörün karı ocakta Aralık 2020’ye göre yüzde 262,4 artsa da geçen yıl ocak ayına göre yüzde 45,2 azaldı. Aralık 2020'de bankacılık sektörünün karı 1 milyar 198 milyon lira idi. Geçen yıl ocakta ise 7 milyar 921 milyon lira kar elde edilmişti. Kar zarar tablosuna bakıldığında geçen yıla göre bankacılık sektörünün net faiz geliri yüzde 20,9, net ücret ve komisyon gelirleri yüzde 1,2, çekirdek gelirleri yüzde 17, brüt faaliyet gelirleri yüzde 14,5 azaldı. Sektörün faaliyet giderleri yüzde 17,8 artış gösterirken net faaliyet karındaki düşüş yüzde 48,1 oldu.

MEVDUATLARDA DÜŞTÜ KATILIMDA ARTTI

Mevduat bankaları için de durum biraz daha negatif görünüyor. Mevduat bankaları ocakta 3 milyar 235 milyon lira kar elde ederken bu geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,5'lik düşüşe işaret ediyor. Mevduat bankalarının net faiz geliri yüzde 28 geriledi, net ücret ve komisyonlarda kayıp yüzde 5,8 oldu.

Çekirdek gelirlerdeki düşüş ise yüzde 23,5 olarak hesaplandı. Ticari kar/zarar ise mevduat bankalarında yüzde 169,7 artış gösterdi. Brüt faaliyet gelirlerindeki gerileme ise yüzde 57,9 oldu. Faaliyet giderleri ise yüzde 13,8 arttı. Katılım bankaları ise net faiz gelirini yüzde 65,9 artırırken, net ücret ve komisyon gelirlerini yüzde 85,3, çekirdek gelirlerini ise yüzde 68,8 yükseltmeyi başardı. Katılım bankalarının karı da geçen yıla göre yüzde 69,1 artarak 367 milyon liraya çıktı.

YABANCI MEVDUAT BANKALARI ÖNE ÇIKTI

Mevduat bankaları arasında yabancı mevduat bankaları daha iyi bir performans sergilemiş gibi görünüyor. Net faiz gelirini yabancı mevduat bankaları yüzde 1,1 artırırken, yerli özel mevduat bankaları yüzde 5,6, kamu mevduat bankaları ise yüzde 68,5 azaldı.

Net ücret ve komisyon gelirlerinde ise yerli özel mevduat bankaları yüzde 9,4 kayıpla öne çıkarken kamu mevduat bankalarında düşüş yüzde 3, yabancı mevduat bankalarında ise yüzde 3,5 oldu.

Çekirdek gelirlerde yabancı mevduat bankaları düşüş yaşamadı, yerli özel mevduat bankalarında yüzde 6,5, kamu mevduat bankalarında yüzde 58,2 kayıp oldu. Brüt faaliyet gelirleri yabancı mevduat bankalarında yüzde 3,7 arttı, kamu mevduat bankalarında yüzde 46,2 azaldı, yerli özel mevduat bankalarında ise yüzde 17,6 geriledi. Faaliyet giderleri de yabancı mevduat bankalarında yüzde 5,7 artarken, yerli özel mevduat bankalarında yüzde 13,7, kamu mevduat bankalarında ise yüzde 21,9 arttı.