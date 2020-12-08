Kamyonet, drenaj kanalına devrildi: 5 yaralı
Adana'da kontrolden çıkan kamyonetin drenaj kanalına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, geç saatlerde merkez Yüreğir ilçesi Çağırkanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Giriş yönetimindeki 52 AY 382 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak drenaj kanalına devrildi. Çevredilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile kamyonette bulunan 2'si Suriye uyruklu 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralılardan sürücü Giriş'in durumunun ağır olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret 4 bin 500 lira oldu
- İmamoğlu, ilk yolsuzluk dosyasını yargıya taşıdı
- Çin'e gönderilen trenden 'Rayların Fatih'i çıktı
- Yavaş'ın talebi aylar sonra onay aldı: Süreç başlıyor
- CHP'li belediyelerden asgari ücret kararı
- Ali Babacan'dan Perinçek'i kızdıracak mesaj
- DİSK asgari ücret talebini açıkladı
- İslamcı Nazizmin boğduğu Müslüman
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Müjdeli bir konuşma oldu
- '3 katrilyonluk yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik'
Video Haberler
- Boy uzatma ameliyatları neden tercih ediliyor?
- Oyun oynarken depreme böyle yakalandı
- Antalya'da hissedilen deprem anı kamerada
- Helikopter motor teslim töreninde kriz
- 1 liraya satın alabilmek için saatlerce beklediler
- Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı
- Çocuklarıyla beraber yanarak can verdi
- 25 yıl sonra mesleğine döndü, koronavirüse yenik düştü
- Deniz ve Mahir dolduruşa geldi; kulaklarını çektim
- AKP'li vekilden Meclis'te alkış alan konuşma
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret 4 bin 500 lira oldu
- İmamoğlu, ilk yolsuzluk dosyasını yargıya taşıdı
- Çin'e gönderilen trenden 'Rayların Fatih'i çıktı
- Yavaş'ın talebi aylar sonra onay aldı: Süreç başlıyor
- CHP'li belediyelerden asgari ücret kararı
- Ali Babacan'dan Perinçek'i kızdıracak mesaj
- DİSK asgari ücret talebini açıkladı
- İslamcı Nazizmin boğduğu Müslüman
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Müjdeli bir konuşma oldu
- '3 katrilyonluk yolsuzluk dosyasını savcılığa verdik'