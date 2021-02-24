Kan kanserinin yüzde 54’ünü yok ediyor

24 Şubat 2021 Çarşamba, 01:56

10 yıl süren araştırma sonrası kanser hastasının kendi kanı üzerinden yapılan tedavi ile hastaların yüzde 54’ünde kanser tamamen yok oldu. Tedavi, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onay aldı.

‘T HÜCRELERİNİ EĞİTİYORUZ’

Tareen tedaviyi anlattı: “CAR-T isimli bir kansere karşı tedavi çalışmalarına başladık. Bu tedavi geleneksel kanser tedavilerinden farklı çünkü kemoterapi, radyasyon veya herhangi bir ilaç kullanılmıyor. CAR-T isimli bu tedavi türünde hastanın ‘T hücresi’ isimli bağışıklık hücrelerini virüsler kullanarak kansere karşı savaşması için eğitiyoruz. Bu hücreleri hastadan alıyor ve laboratuvar şartlarında virüs vektörleri kullanarak CAR isimli bir gen nakli gerçekleştiriyoruz. Bu gen sayesinde hastanın T hücreleri kanser tanıma ve kanseri öldürme kabiliyeti kazanıyor. Sonra laboratuvarda bu hücreleri çoğaltıyoruz ve hastaya geri veriyoruz. Hastanın vücudunda bu programlanmış hücreler kanserli hücreleri bulup tanıyıp yok edebiliyor.” l İZMİR