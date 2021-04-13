Kanada, SİHA parçaları için uyguladığı ihracat dondurma kararını kalıcı hale getirdi

13 Nisan 2021 Salı, 01:06

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau, Türkiye’nin ürettiği insansız hava araçlarının Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan’a karşı kullanıldığının tespit edilmesi üzerine bugün söz konusu teknolojinin Türkiye’ye ihracat izninin iptal edildiğini söyledi.

Konuyla ilgili bir açıklama yayınlayan Garneau, “Teknolojinin bu şekilde kullanımı Kanada’nın dış politikasıyla da, Türkiye’nin verdiği son kullanıcı taahhütleriyle de uyuşmamaktadır” dedi.

İZİNLERİN TEKRAR VERİLMESİ İÇİN ÇAĞRI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün Kanada’yı dondurulan izinleri tekrardan vermeye davet etmişti.

Kanadalı mevkidaşı Garnau ile görüşen Çavuşoğlu,ihracat kısıtlamaları konusunda Kanada’nın tutumundan duyulan rahatsızlığı ileterek bu durumun gözden geçirilmesini istemişti.

Görüşmenin ardından Kanada, dondurulmuş olan ihracat izinlerini iptal etti.

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "NATO müttefiklerimizin yapıcı olmayan, ikili ilişkilerimizin kötü etkilenmesine ve ittifak dayanışmasının zarar görmesine yol açacak adımlardan kaçınmalarını bekleriz" dedi.

Kanadalı L3HarrisWescam şirketi, Türkiye’ye insansız hava araçlarında kullanılan görüntüleme ve hedef alma sistemlerini satıyordu.

Kanada Türk SİHA'larının Libya'da da kullanıldığını ve bunun BM'nin ambargosunu ihlal ettiğini belirtti.

Kanada daha önce de Türkiye'nin Suriye'deki operasyonları nedeniyle Ekim 2019'da ihracat izinlerini askıya almış, Mayıs 2020'de izinler tekrar verilmişti.