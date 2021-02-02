AKP Gençlik Kolları, Boğaziçili öğrencileri SİHA ile tehdit etti

02 Şubat 2021 Salı, 09:14

Okullarına AKP'li Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı haftalardır eylemlerini sürdüren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine AKP Gençlik Kolları'ndan 'SİHA'lı tehdit geldi.

AKP İstanbul Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bedrettin Yüzüak, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini hedef aldığı sosyal medya paylaşımında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı ve BAYKAR Makina Teknik Selçuk Bayraktar'ın İHA (insansız hava aracı) ve SİHA (silahlı insansız hava aracı) üretimi yaptığını hatırlattı.

Bayraktar'ın Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu'nun rektörlüğünü protesto edenlere karşı bir grup öğrencinin "fişlendiği" iddiasıyla yaptığı Twitter paylaşımını alıntılayan AKP'li Yüzüak, "Boğaziçi’ndeki fişleme yaptıran alçak ve soysuz tayfa için kısa bir not; En son teröristlere kızınca İHA, SİHA yaptı hafiften uyandırayım.." ifadelerini kullandı.

'YARDIM' DERNEĞİ TEMSİLCİSİ AÇIK AÇIK İSTEDİ

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine dönük 'SİHA'lı tehdit, Selçuk Bayraktar'a yönelik yapılan bir sosyal medya paylaşımında açık bir isteğe de dönüştü. Paylaşımını yapan ise Hayrat İnsani Derneği Yardım Eskişehir İl Temsilcisi Mustafa Said Köseler oldu. Köseler, Bayraktar'a seslenip "Selçuk abi, şu boğaziçi'ne bir SİHA-İHA gönderemez miyiz???" diye yazdı.

Köseler'in temsilcisi olduğu sözkonusu derneğin Nur Cemaati’nin Yazıcılar koluna bağlı olduğu biliniyor. 'Yardım kuruluşu" adı altında faaliyet gösteren cemaat derneği 2016’da önce Bakanlar Kurulu kararı ile kamu yararına dernek olarak kabul edilmiş, İçişleri Bakanlığı’nın önerisiyle 2017’de yine Bakanlar Kurulu kararıyla “izin almadan yardım toplayabilen kuruluşlar” arasına dahil edilmişti.



