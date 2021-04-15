Kanada, Türkiye’ye askeri ihracatını durdurması savunma sanayisi projelerini etkileyecek
Kanada, kendi şirketlerinin ürettiği görüntüleme sistemlerinin kullanıldığı Türk yapımı Bayraktar TB-2 tipi silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) Azerbaycan tarafından Karabağ savaşında kullanıldığı gerekçesiyle daha önce askıya aldığı Türkiye’ye askeri malzeme ve teknoloji ihracatını tamamen durdurdu.
Kararın, SİHA’ların yanı sıra Hürkuş projesinin de aralarında bulunduğu Kanada üretimi motor kullanılan uçaklar ile helikopter iniş sistemi kullanan fırkateynleri etkileyebileceği belirtiliyor. Savunma politikaları uzmanı Arda Mevlütoğlu, “ABD, CAATSA’yı yürürlüğe koydu. Bunun bir domino etkisi yaratma riski var” dedi.
Kanada’nın Türkiye’ye yönelik askeri malzeme ve teknoloji ihracatını kısıtlamasından SİHA’lar dışında Türkiye’nin başka savunma sanayisi projelerinin de etkilenebileceği belirtiliyor. Halihazırda TUSAŞ’ın temel eğitim ve hafif taarruz uçağı projesi Hürkuş ile Hava Kuvvetleri’nin kullandığı eğitim uçağı KT-1 ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde kullanılmaya başlayan Meltem-3 Deniz Karakol Uçakları olan ATR-72’lerde Kanada üretimi motorlar kullanılıyor.
‘AKSAMALAR YAŞANABİLİR’
Ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın elektronik harp uçağı projesi HAVA-SOJ için de Kanadalı Bombardier şirketinin ürettiği ile uçakların kullanılması planlanıyor. Helikopterlerin fırkateynlere güvenli bir şekilde iniş-kalkış yapabilmelerini sağlayan ‘Asist’ sistemi de Kanada’dan ithal ediliyor.
Kanada’nın Türkiye’ye yönelik askeri malzeme ve teknoloji ihracat lisanslarını iptal etmesini Cumhuriyet’e değerlendiren savunma politikaları uzmanı Arda Mevlütoğlu, kısıtlamaların “domino etkisi” yaratabileceğine dikkat çekti. Mevlütoğlu, “Zamanlama açısından da Türkiye için bir talihsizlik var. ABD, CAATSA’yı yürürlüğe koydu. Özellikle CAATSA’dan dolayı savunma sanayii alanında Türkiye’ye yönelik daha çekimser tavır takınabilecek ülkelere bir çeşit fırsat doğmuş oldu” diye konuştu. Geçen yıl mart ayında Savunma Sanayii Başkanlığı’nın, yaptırımların kaldırılması için Kanada’daki muhataplarına mektup yazdığını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşmesinde de konuyu gündeme getirdiğini anımsatan Mevlütoğlu, “Tüm bunlardan, Türkiye’nin bu konudan rahatsızlık duyduğunu ve çözüme kavuşturulmasını istediğini anlıyoruz. Alternatifleri yok değil ancak piyasadaki alternatifler çok uygun değil ki uzunca bir süre Kanada nezdinde bu konuda girişimler yapılmış” diye konuştu.
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