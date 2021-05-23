‘Kanal’ Filistin’e bağlandı!
TBMM Küresel İklim Değişikliği Komisyonu'nda konuşan AKP Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Kanal İstanbul’la ilgili yabancı medya veya sermaye görüşlerine bakılmaması gerektiğini ileri sürerek “Eğer emperyalist devletlerin medya organlarının ya da sermaye sisteminin nasıl yaklaştığıyla ilgili olaylara bir tepki vermemiz gerekirse; biz, bugün, Filistin’in yanında da olamazdık” dedi.
TBMM Küresel İklim Değişikliği Komisyonu, AKP’li Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. Komisyonda söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, dış basında Türkiye’nin en büyük 6 bankasının iklim krizini tetikleyeceği gerekçesiyle Kanal İstanbul Projesi’ne destek olmayacağına yönelik haberlerin yer aldığını anımsattı.
AKP’li Kıvırcık ise konuyu dış siyasetle ilişkilendirerek “Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak bir medyanın ya da sermaye kuruluşlarının yaklaşımını dikkate alarak ülkemizin çıkarları ve menfaatları nedir diye bakmadan değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Çünkü eğer emperyalist devletlerin medya organlarının ya da sermaye sisteminin nasıl yaklaştığıyla ilgili olaylara bir tepki vermemiz gerekirse; biz, bugün, Filistin’in yanında da olamazdık, Suriyeli sığınmacılara da kucak açamazdık” dedi.
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