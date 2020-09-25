Kanal İstanbul projesinde jet hızıyla uygulama
Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesi sürerken tartışmalı proje Kanal İstanbul’a ilişkin çalışmalar hız kazandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda bugün askıya çıkan imar uygulamasıyla güzergahta yer alan Firuzköy Mahallesi’nde metrekarelerce tarla vasfındaki toplam 4 arazinin imara açılması kesinleşti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) CHP’li Meclis üyesi Nadir Ataman “Kanal da imar planları jet hızı ile ilerliyor” dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul’un anayasası sayılan 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planını delerek Kanal İstanbul’un çevresine kurulacak “Yenişehir”i plana işlemişti. Projeye ilişkin alt ve üst ölçekli planlar da hazırlanıp askıya çıkmıştı. Bakanlıkta bugün proje güzergahında yer alan Avcılar Firüzköy Mahallesi’ndeki tarla vasfında 4 parsele ilişkin imar uygulaması yapıldı. Kültürel tesis, anaokulu, cami ve park gibi alanlar ile parsel sınırları kesinleşti.
“BU NE ACELE”
CHP’li Meclis üyesi Nadir Ataman “Yine etaplar halinde 18 uygulamaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca askıya çıkarılmaktadır. Cumhuriyet tarihinde bu kadar hızlı ilerleyen imar plan uygulaması yoktur. Yeni dönemde Kanal İstanbul kanunun da meclise geleceği söylenmişti, ihalenin bu seneye yetiştirileceği, ihaleden önce de kanunun ve yeni şehrin tüm etapların 18 uygulamasının askıya çıkarılacağı söylenmektedir. Hiçbir itirazı ve toplumsal haykırışı duymayan hükümet jet hızı ile Kanal İstanbul’a koşuyor. Bu ne acele?” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da bir deprem daha!
- Muharrem İnce'den Türköne'nin tahliyesine sert tepki
- Kredi kartı kullananlar dikkat!
- Ankara merkezli 7 ilde Kobani olayları operasyonu
- Bahçeli, 'yeniden yargılansın' dedi, tahliye edildi
- CHP'den gözaltılara ilk tepki
- İBB’ye sendika ablukası
- Terkoğlu’na suç duyurusu
- “Mermer tozu aldığını beyan eden otel denetimden geçmiş”
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Baltayla kapısına gitmiş
- Kadirova'nın ağabeyi, Ünal'a çektiği videoyla seslendi
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
- Ölümcül zehirli yılanı boğazından yakaladı
- Polisin maske cezası kestiği sürücü böyle çileden çıktı
En Çok Okunan Haberler
- İstanbul'da bir deprem daha!
- Muharrem İnce'den Türköne'nin tahliyesine sert tepki
- Kredi kartı kullananlar dikkat!
- Ankara merkezli 7 ilde Kobani olayları operasyonu
- Bahçeli, 'yeniden yargılansın' dedi, tahliye edildi
- CHP'den gözaltılara ilk tepki
- İBB’ye sendika ablukası
- Terkoğlu’na suç duyurusu
- “Mermer tozu aldığını beyan eden otel denetimden geçmiş”
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı