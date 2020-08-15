İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan videolarla Kanal İstanbul uyarısı: Kendi kazdığımız kanala kendimiz düşeceğiz

15 Ağustos 2020 Cumartesi, 16:23

“İhanet Projesi” dediği Kanal İstanbul’un yapacağı tahribatı, başlıklar halinde anlatan İmamoğlu, “Kendi kazdığımız kanala kendimiz düşeceğiz” uyarısında bulundu. Altı soruluk bir anket düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi de İstanbulluların Kanal İstanbul’a nasıl baktığını değerlendirecek.

Kanal İstanbul Projesi’ne karşı çıkan İmamoğlu, bu itirazı siyasi değil bilimsel verilere dayanarak yaptığını ifade etti. İlk olarak Kanal İstanbul Çalıştayı’nı düzenleyerek, bilim insanlarının, kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin görüş ve değerlendirmelerini dinleyen İmamoğlu, süreci yakından takip edeceğini belirtti.

100 MİLYAR DOLARLIK YENİ VERGİ YÜKÜ

Sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan İmamoğlu, Kanal İstanbul’un zararının İstanbul’la sınırlı kalmayacağını; tüm Türkiye’yi ekonomik, siyasi, sosyal ve çevresel olarak olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Ortaya çıkacak ranttan bazılarının memnun kalacağının altını çizen İmamoğlu, 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının, 100 milyar dolarlık yeni vergi yükü altında kalacağını vurguladı.

İmamoğlu, “Kanal İstanbul, bazıları için çılgın bir proje. Mesela, işsizlik, yoksulluk sorununu umursamayanlar; yıllardır depreme hazırlık için gerekli bütçeyi ayırmayanlar için. Onlar, Kanal İstanbul’a bilimin ışığında itiraz edenleri hain ilan etmekten, ortaya çıkacak devasa rantı yönetmekten çılgınca bir memnuniyet duyacaklar. Ama onların memnuniyetinin bedelini biz ödeyeceğiz, 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ödeyecek. Astronomik rakamlara ulaşacak olan inşaat ve kamulaştırma maliyetleri, hepimizin sırtına en az 100 milyar dolarlık yeni vergi yükü bindirecek. Yeni uluslararası krizlerin ortasında kalacağız. Onun için diyoruz, başka seçenek yok; Ya kanal Ya İstanbul” dedi.

Kanal İstanbul



??İşsizliği, yoksulluğu önemsemeyenlerin



??Depreme hazırlığı ciddiye almayanların



??Yeni vergi yükünü umursamayanların



??Yeni uluslararası krizleri görmezden gelenlerin



sadece kendi rantları için "çılgınca" savundukları bir projedir.#YaKanalYaİstanbul pic.twitter.com/lROsG0fDME — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 15, 2020

İMAMOĞLU: “DÖVİZ BORCU VE FAİZ YÜKÜ ALTINDA KALACAĞIZ”

Kanal İstanbul’un uluslararası finans çevreleri ve yerli ortakları için inanılmaz bir proje olduğunu ifade eden İmamoğlu, bu projeyle Türkiye’nin ciddi bir döviz borcu ve faiz yükü altında kalacağını vurguladı. Türkiye’nin başta Montrö Sözleşmesinden elde ettiği kazanımları olmak üzere haklarını kaybedeceğinin altını çizen İmamoğlu, Türkiye’yi bekleyen tehlikeyi şöyle özetledi:

“Kanal İstanbul, bazıları için inanılmaz bir proje. Mesela dünyanın en yüksek faiz oranıyla borç veren yabancı finans çevreleri ve onların yerli ortakları için. Onlar Kanal İstanbul’un iç finansmanla yapılamayacağını bildikleri için, yine en ağır koşulları dayatacaklar. Her dakika artan döviz borçlarını ve onların çılgın faizlerini vergilerimizle bizler ödeyeceğiz, çocuklarımız ödeyecek. Üstelik Kanal İstanbul yüzünden, Montrö Sözleşmesiyle elde ettiğimiz yetkileri kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağız. Boğazlar üzerindeki haklarımızı sınırlandırmak, Türkiye’yi zor duruma düşürmek isteyen güçlerin oyunlarına açık hale geleceğiz. Kendi kazdığımız kanala kendimiz düşeceğiz.”

Kanal İstanbul’a kimin ihtiyacı var?



Şehrimizin ve ülkemizin geleceğini ipotek altına almak isteyen, stratejik olarak zorda kalmamızdan menfaati olan bir avuç insanın ihtiyacı var. #YaKanalYaİstanbul pic.twitter.com/8QwS3gZBX6 — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 14, 2020

İMAMOĞLU: “MARMARA DENİZİ’NİN DOĞAL YAPISI GERİ DÖNÜLMEZ ŞEKİLDE BOZULACAK”

Kanal İstanbul’un, yaratacağı tahribatla ilgili de konuşan İmamoğlu,

“Kanal İstanbul, bazıları için harika bir proje. Mesela, Kanal güzergâhından araziler, arsalar kapatmış; rant ve spekülasyon işlerini iyi bilenler için. Onlar bu işten çok memnun kalacak. Onların memnuniyetini biz ödeyeceğiz. Bu cennet vatanın 136 milyon metrekarelik tarım ve orman alanı yok olacak. İstanbul doğal yaşamla son bağlarını da koparacak. Havası, suyu, gıdası daha da kirlenecek. Marmara Denizi’nin doğal yapısı geri dönülmez şekilde bozulacak.” dedi

İBB’DEN KANAL İSTANBUL ANKETİ

Altı soruluk bir anket düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kanal İstanbul’a nasıl baktığını değerlendirecek. “Kanal İstanbul’a kimin ihtiyacı var? İstanbul’un mu, yoksa kurdukları israf düzeni bozulanların mı?” başlığıyla sunulan anket, İBB web sitesi üzerinden cevaplanıyor.

“25 SORUDA KANAL İSTANBUL KİTAPÇIĞI”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ’25 Soruda Kanal İstanbul Kitapçığı’nı bastırarak, İstanbullulara dağıttı. Kitapçıkta, Kanal İstanbul’la ilgili detaylı bilgi de verildi.

SÜREÇ ADIM ADIM TAKİP EDİLİYOR

Kanal İstanbul’la ilgili süreci yakından takip eden İmamoğlu, şahsi olarak da hukuki itirazlarda bulunduğunu ifade etti. “İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine” itirazını yineleyen İmamoğlu, “İstanbul İli Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. 2. ve 3. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına” da itiraz dilekçesi verdi.

Kanal İstanbul’la ilgili sürecin aceleye getirilmek istendiğini belirten İmamoğlu,

“Türkiye tarihinde, şehircilik ve planlama ile ilgili süreçte böylesi bir sefil durum, böylesi bir rezil durum herhalde yaşanmamıştır. Bir planlamanın, masum bir planlamanın, İstanbul’un içerisinde bir deprem ve kentsel dönüşüm sürecinin dahi 6,7,8 yıl sürdüğü bir yerde, 5000’lik ve 1000’lik planı 6-7 ay içinde, alelacele -ki 4 ayı da pandemi ile geçen süreçte- askıya asıyorsunuz. Ve bu kadar aceleniz var, bu kadar telaşınız var. Bu acele, bu telaş nedir? Ne içindir? Kimi zengin etmek içindir? Yani bu ülkeye katacağı hiçbir şey olmayan, belki de İstanbul’a en büyük ihanetin, hiçbir ihanetle tarif edilemeyecek ve kıyaslanmayacak bir ihanetin acelesi niye?” sorusunu sordu.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARA DESTEK

Kanal İstanbul konusunun bilimsel veriler ışığında ele alınması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, bu yöndeki çalışmalara bizzat destek oldu. İmamoğlu,17 farklı uzmanlık alanından 29 bilim insanının, Kanal İstanbul’un kente vereceği zararları bilimsel verilerle ortaya koydukları Kanal İstanbul Bilimsel Değerlendirme Kitabı ile Kanal İstanbul Çalıştay Raporu’nu tanıtarak, itirazın gerekçelerini ortaya koydu. Bu vesileyle kanal İstanbul’u destekleyenlere de çağrıda bulunan İmamoğlu, bilimsel gerekçelerini açıklamalarını istedi.