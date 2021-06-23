Kanal İstanbul temel atma törenine 72 saat kala tören alanı kurulmaya başlandı

23 Haziran 2021 Çarşamba, 14:29

AKP'nin tepki ve uyarılara rağmen vazgeçmediği Kanal İstanbul projesinin başlangıç aşaması olan Sazlıdere Köprüsü için şantiye alanı geçtiğimiz haftalarda kuruldu.





Şantiye alanında 26 Haziran’da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla temel atma töreni düzenlenecek. Tören öncesi alanda hazırlıklar da hızla sürüyor.

Temel atma törenine günler kala şantiyede tören alanı da kuruldu.



