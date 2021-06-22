Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul yanıtı: "Devlet geleneğimize ters şekilde yapılan bu açıklamalar..."

22 Haziran 2021 Salı, 16:11

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER)'nin 21. Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldı.

Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada, yakında inşaatına başlanacağı duyurulan Kanal İstanbul projesine ilişkin Hükümet'in "kararlılığını" ifade etti.

Projeyle ilgili olarak "Hiçbir şirket Kanal İstanbul ihalesine girmesin. Parasını vermeyeceğiz" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Bakan Kurum, "Devlet geleneğimize ters bir şekilde yapılan bu açıklamalar hem milli iradeyi tanımadıklarını gösteriyor hem de uluslararası arenada ülkemizin itibarını zedeliyor, kendilerini de komik duruma düşürüyor" dedi.

Kurum, sözlerinin devamında da "Kanal İstanbul'un ulaşım ve ekonomik anlamda ülkemize kattığı değerin farkında olmadıkları gibi, İstanbul'umuzu depreme hazırlama noktasında örnek bir yatırımı, dünyaya örnek bir projeyi ve ülkemizin en çevreci şehircilik projesini engelleme çabalarını da milletimiz çok iyi biliyor. Milletimizin iradesini yok sayan, yatırımcıları korkutarak yıldırmaya çalışan bu tehdit ve şantaj dilini şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin "milletin iradesine kasıt" olduğunu ileri süren Kurum, "Tüm engelleme girişimlerine rağmen nasıl Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü hayata geçirdiysek, Kanal İstanbul'u da aynı kararlılıkla hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Belediye Başkanları Çalıştayı için bulunduğu Gaziantep’te, ulusal ve yerel basın mensuplarına konuşurken Kanal İstanbul projesine ilişkin, "Hiçbir şirket Kanal İstanbul ihalesine girmesin. Parasını vermeyeceğiz. Devletin ihalesini alıp da parasını alamayan yıllardır sürüncemede kalan yatırımlar yok mu? Gidiyorlar mı mahkemeye, hiçbirisi gitmiyor. Vermiyoruz kardeşim. Para yok. Niye para yok? Kardeşim ben üretim yapacağım, fabrika açacağım. Teşvik edeceğim. Özel sektör yatırımı yapacağım. Benim derdim, işsizlik ve yoksullukla mücadele. Ben bir avuç rantiyeye kar sağlayacak insan değilim” demişti.



