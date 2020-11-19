Kanal İstanbul’u ‘devlet projesi’ yapan başmüfettiş, bakan Soylu’nun partidaşı

19 Kasım 2020 Perşembe, 06:00

Başmüfettiş M. Uğur Kılıç, 2002’de Süleyman Soylu ile birlikte DYP’den milletvekili adayı oldu. 2007’de de Soylu’nun daha sonra genel başkan seçileceği Demokrat Parti’den aday olan Kılıç, emekli olmasına karşın AKP döneminde yeniden Mülkiye Başmüfettişi yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın “Ya Kanal Ya İstanbul”, “Kanal İstanbul’a Kimin İhtiyacı Var” afiş ve duyuruları üzerine İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği geçen günlerde inceleme başlattı.

İnceleme, emekli olduktan sonra 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile yeniden açık bulunan Mülkiye Başmüfettişliği’ne atanan ve İstanbul Grubu Müfettişliği’nde göreve başlayan Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Uğur Kılıç’a verildi.

Mehmet Uğur Kılıç, Ekrem İmamoğlu’na 9 Kasım’da gönderdiği ve yazılı ifadesini istediği resmi yazısında, “Ya Kanal Ya İstanbul şeklindeki afişle uluslararası hukuk boyutu bulunan, aynı zamanda yabancı devletleri de ilgilendiren, devlet politikası haline gelen, siyasi alana taalluk eden ve devletin egemenlik yetkisine ilişkin bulunan bir konuya, kamu kaynağı kullanmak suretiyle karşı çıkmanın hukuka aykırı olduğu”nu ileri sürdü.

İncelemeyi başlatan Mehmet Uğur Kılıç’ın, bağlı bulunduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile geçmişte aynı partilerde siyaset yaptığı saptandı.

Mehmet Uğur Kılıç, 2002 genel seçimlerinde Gaziantep’te DYP listesinden 5. sırada milletvekili adayı oldu. Aynı seçimlerde Süleyman Soylu, DYP’den İstanbul 2. Bölge üçüncü sıradan adaydı.

Mehmet Uğur Kılıç, 2007 seçimlerinde bu kez DYP ve ANAP’ın birleşmesi sonucu yeniden kurulmuş olan Demokrat Parti’den Gaziantep 3. sıra milletvekili adayı oldu. O seçimden bir süre sonra aynı partinin üyesi olan Süleyman Soylu Demokrat Parti Genel Başkanlığı’na getirildi.

AİLEDEN DP’Lİ VE AP’LİLER

Mehmet Uğur Kılıç, Süleyman Soylu gibi Demokrat Partili (DP) ve eski Adalet Partili (AP) bir aileden geliyor.

Başmüfettiş Kılıç’ın babası Mehmet Kılıç, Adalet Partisi’nde Gaziantep milletvekili ve senatörlüğü yapmıştı. M. Uğur Kılıç’ın kuzeni Sabit Kılıç da Gaziantep Demokrat Parti İl Başkanlığı’nı üstlenmişti.