Kanalizasyon hattında şaşırtan olay

03 Nisan 2021 Cumartesi, 15:23

Şaşırtan olay, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Manastır Caddesi ile Fasıl Sokak kesişimindeki boş arazide meydana geldi. Söz konusu bölgede kanalizasyon hattının tıkanıklığına ilişkin ihbar alan Lüleburgaz Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gittiklerinde gördükleri manzarayla şok oldu. Tıkanıklığın olduğu kanalizasyon bacasını açtıklarında ekipler karşılarında hattın içerisine atılmış yüzlerce dolu ve bozulmuş ayran kutusuyla karşılaştı.

Gördükleri manzara karşısında şaşıran ekipler, hatta temizlik çalışmalarına başlarken konuyla ilgili konuşan Kenan Can, “Bununla ben ilk defa karşılaşıyorum. Bunlar bertaraf edilmesi gereken şeyler. Son kullanım tarihi geçmiş, iadeye alınıp bertaraf edilip doğada yok edilmesi lazım. Ama gördüğünüz bunu yapan vatandaş ayranları doğanın tam ortasına atmış” dedi.

Öte yandan ekipler, uzun uğraşlar sonucunda kanalizasyon hattının içerisine atılan ayran kutularını tek tek çıkarıp hattı temizledi. Lüleburgaz’da geçtiğimiz yıl yaz aylarında 10 kilometrelik yağmur suyu hattında yapılan temizlik çalışmasında da mazgalların aralarından atılmış, aralarında ağırlıklı olarak ıslak mendillerin bulunduğu yaklaşık 40 ton paçavra çıkarılmıştı.