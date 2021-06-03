‘Kanlı ellerinizi Cemevlerimizden çekin’ açıklaması

03 Haziran 2021 Perşembe, 02:00

Pir Sultan Abdal Derneği (PSAKD) Samsun Şube Başkanı Cem Sultan Ermiş, Alevi kurumları adına açıklama yaptı.

Ermiş, “Sedat Peker’in açıklamalarına bir bütün olarak baktığımızda anlıyoruz ki, Madımak, Uğur Mumcu, Gazi, Ümraniye gibi katliamları yapanlar devlet içindeki kontra örgütlenmelerdir. Biz Aleviler, Anadolu halklarının bir arada yaşamasını, barışı ve kardeşliği savunuyoruz. Bu türden provokasyonlara gelmeyiz. Cemevleri milyonlarca Alevinin ibadethanesidir. En ufak bir saldırıdan kimlerin sorumlu olacağı bellidir. Aleviler karanlığa teslim olmayacaktır. Pis ellerinizi Cemevlerimizden çekin” dedi.