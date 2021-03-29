CHP’li Emir’den yasa teklifi: Binalar bedelsiz cemevlerine verilsin

29 Mart 2021 Pazartesi, 04:00

Teklifle, büyükşehirlerde mülkiyet hakkı köy muhtarlıklarından belediye başkanlıklarına geçen cemevi binalarının kullanım hakkının bedelsiz olarak cemevi derneklerine verilmesi öngörüldü. Emir, yapıyı kira verme keyfiyetinin ilçe belediyesinde bulunmasının hukuki sorunlara yol açabileceğini vurguladı.

‘AİHM KARARI VAR’

Emir, teklifin gerekçesinde şunları belirtti: “Başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere CHP’li belediyeler üzerine düşeni yaparak, cemevlerinin imar planlarına ibadethane olarak işlenmesine karar verdi. AİHM de 2014’te, cemevlerinin ibadet yeri sayılması ve ibadet yerlerine tanınan haklardan yararlanması konusunda bir karar verdi. 6360 sayılı yasa çıktıktan sonra, köy muhtarlığında bulunan yapıların mülkiyet hakkı ilçe belediye başkanlıklarına geçti. İlgili dernekler, yapıyı kullanabilmeleri için ilçe belediyelerine başvurarak, kiralama yoluna gitmek zorunda kalıyor.”