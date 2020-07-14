Kanserojen yağ sattı, eski ortağı Emrullah Turanlı’yı ihbar etti: Yasaklanan biyodizel yağ tavuk yemi yapıldı

14 Temmuz 2020 Salı, 02:00

İş insanı Mustafa Ezici, 2005 yılından beri atık yağ işi ile uğraşmaktaydı. 2011 yılında ise Emrullah Turanlı ile ortak oldu. Şirket bitkisel atık yağlardan biyodizel yağ üretmekteydi. Bu yağın ise sabun, gıda ve yem sanayisinde kullanılması yasaktı. Ancak iddiaya göre yasal olmamasına rağmen üretilen binlerce tonluk yağ Turanlı tarafından aracı firmalara satılarak yem sanayisinde kullanıldı.

İddiaya göre Mustafa Ezici, “Halkın sağlığı ile oynanıyor” deyip bu sürece karşı çıkınca ise Turanlı ile arası bozuldu. Ezici, yaşananlara ilişkin yetkililere ihbarda bulundu. İncelemeler sonucu iki ünlü tavuk markasına 9 bin 188 TL para cezası kesildi. Ezici, daha sonra sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımlar yaptı. Emrullah Turanlı ise Ezici’nin kendisine yönelik “hakaret” ve “iftira” suçunu işlediğini belirterek şikâyetçi oldu. Yargılama sonunda ise Ezici, İstanbul Anadolu 23. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermedi.