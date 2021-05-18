Kapadokya'da Beşiktaş'ın şampiyonluğu gökyüzünde kutlandı
Kapadokya'da Royal Balon Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Beşiktaş Kongre üyesi olan Mehmet Dinler'in Beşiktaş'ın şampiyonluğunu gökyüzünde kutlamak istemesinin ardından tüm balonlar Beşiktaş bayrakları ile havalandı
Beşiktaş`ın Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamasının ardından Kapadokya`da sıcak hava balonları bu sabah Beşiktaş bayrakları ile havalandı.
Kapadokya`da sıcak hava balonculuğunda faaliyet gösteren Royal Balon firması 2020-2021 futbol sezonunu Beşiktaş`ın şampiyon olarak tamamlamasının ardından yerden metrelerce yükseklikte Beşiktaş`ın şampiyonluğunu kutladı.
Sabahın erken saatlerinde uçuş için hazırlanan sıcak hava balon sepetlerine 15 metre boyunda Beşiktaş bayrakları asıldı.
Balon turuna katılan yabancı turistlerin de “Şampiyon Beşiktaş” sloganları ve kartal pençesi yapmaları ile havalanan sıcak hava balonları Beşiktaş'ın şampiyonluğunu gökyüzünde kutladı.
Royal Balon pilotlarından Tolga Eke yaptığı açıklamada, “Beşiktaş'ın şampiyonluğundan sonra yönetim kurulu başkanımız Mehmet Dinler, kendisi aynı zamanda Beşiktaş kongre üyesi olarak şampiyonluk kutlamalarına katılmasıyla beraber bugün uçan tüm balonlarımıza Beşiktaş bayrakları astık. Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutluyoruz” dedi.
Balon pilotu Abdullah Koyuer de açıklamasında bir "Beşiktaş taraftarı olarak şampiyonluğumuzu gökyüzünde kutladığımız için çok mutluyuz" dedi. Koyuer, “ Bu anı yaşamak, ölümsüzleştirmek bizim için ayrı bir mutluluk. 2020-2021 futbol sezonunu şampiyon olarak tamamlamak ve şu anda bayrağımızı göklerde dalgalandırmak bizim için çok büyük bir mutluluk. Bütün camiaya teşekkür ediyorum. Balonlarımız Beşiktaş bayrakları ile bir saat boyunca gökyüzünde süzülecek. Yabancı misafirlerimiz de şampiyon takımın bayrağı ile uçmaktan eminim keyif alacaklardır” diye konuştu.
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