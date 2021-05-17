Ali Fatinoğlu: "Hatayspor'un yediği goller incelensin"

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:10

Galatasaray'ın önceki dönem başkan adaylarından Ali Fatinoğlu sosyal medya hesabından, 7-0'lık farklı Beşiktaş galibiyetiyle sonuçlanan Hatayspor maçındaki gollerin incelenmesi çıkışında bulundu.

Fatintoğlu, "Sevgili Galatasaraylılar..İş başa düştü. Bu yönetimden bir şey bekleyeceğimize, UEFA’ya herkes mail atsın, yedirdiği goller incelensin. 28 yaşında ilk defa milli oldu. Yedirdiği goller şampiyonu belirledi. Maç temiz değil ise; maç iptalini ve cezalandırılmalarını isteyelim." dedi.

İşte Ali Fatinoğlu'nun sosyal medya paylaşımı:



